В субботу вечером в Благовещенске горел жилой дом

Фото: novostipmr.com

В субботу, 29 сентября, в поселке Садовый, входящем в городской округ Благовещенска, произошел пожар. Сообщение о нем поступило в 20:36. Загорелась квартира в двухквартирном жилом доме.

К месту были направлены расчеты Благовещенского гарнизона, в составе 13 человек и четырех единиц техники. В течение 10 минут открытое горение ликвидировали. В одной квартире огонь уничтожил веранду, также повреждена кровля на площади 10 квадратных метров. Вторую квартиру от распространения огня пожарные спасли. Причина и виновник устанавливаются, сообщают в амурском МЧС.

Просмотров всего: 652

#пожары #происшествия

Ольга Канюшкина