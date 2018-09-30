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30сентября
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В субботу вечером в Благовещенске горел жилой дом

В субботу вечером в Благовещенске горел жилой дом
Фото: novostipmr.com

В субботу, 29 сентября, в поселке Садовый, входящем в городской округ Благовещенска, произошел пожар. Сообщение о нем поступило в 20:36. Загорелась квартира в двухквартирном жилом доме.

К месту были направлены расчеты Благовещенского гарнизона, в составе 13 человек и четырех единиц техники.

В течение 10 минут открытое горение ликвидировали. В одной квартире огонь уничтожил веранду, также повреждена кровля на площади 10 квадратных метров. Вторую квартиру от распространения огня пожарные спасли. Причина и виновник устанавливаются, сообщают в амурском МЧС.

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#пожары #происшествия


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