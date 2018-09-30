Рыбам лучше отложить деньги, у Стрельцов новые задачи: прогноз на 30 сентября

Восход Солнца: 06:28

Заход Солнца: 18:11

Солнце в Весах.

Овен. Звезды советуют все срочные дела выполнить до обеда. Потом у вас будет время для личной жизни, общения с друзьями и даже подработки.

Телец. Венера усилит стремление к новым связям, в том числе любовным, которые очень быстро перерастут в интимные, но потом также внезапно исчезнут из вашей жизни.

Близнецы. Все мысли будут «крутиться» вокруг прошлых и малоприятных событий. Учтите, что изменить уже ничего невозможно, поэтому не стоит тратить время на самоедство.

Рак. Звезды не советуют отделять личные планы и общественных. У вас появится возможность организовать интересное мероприятие и открыть для себя перспективы в профессиональной сфере.

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Лев. Этот день обещает принести новые впечатления, которые заметно украсят жизнь. Вполне вероятно, что это связано с любимым человеком.

Дева. Сейчас вы можете преуспеть как в профессиональных делах, так и в сердечных. Главное, не пропустить недвусмысленный намек, который сделает вам благосклонная судьба.

Весы. Сейчас не тратьте время на то, чтобы кого-то в чем-то убедить. Разговоры все равно ни к чему не приведут, поэтому правоту доказывайте не словом, а делом.

Скорпион. Все ваши стремления будут направлены на достижение успеха, причем в различных областях. Главным залогом отличного результата будет ваша дисциплинированность и ответственность.

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Стрелец. Стрельцу будет сложно настроиться на новую и долгосрочную работу. Ну, с начальством не поспоришь, поэтому придется взять на себя ответственность за часть крупных проектов.

Козерог. Одинокие люди могут встретить свою судьбу, возможно, это произойдет в поездке или в кругу людей, приехавших издалека.

Водолей. Вы будете склонны прислушиваться к чужим советам в отношении своего здоровья. Действительно, это экономит время и нервы на стояние в очереди к врачам.

Рыбы. Звезды советуют расписать бюджет, а также отложить деньги на срочные покупки.

Астролог: Вальдемар Небоходцев