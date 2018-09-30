У Близнецов новые перспективы, а у Весов возрастет уверенность в себе: прогноз на октябрь 2018 года

В этом месяце будет много важных и противоречивых событий. Вы увидите противоречивую смесь самого разного рода эмоций, свойственную творческим натурам. Много новых знакомств, которые принесут счастье и успех, звезды рекомендуют не разбрасываться людьми.

Овен. В октябре твердое решение поднакопить определенную сумму заставит этот знак экономить на отдыхе. Настольные игры в кругу близких, пикники на природе, посещение выставок вполне способны снять напряжение с минимальными затратами.

Телец. В октябре Тельцов ожидает успех во многих делах. Багаж знаний и профессиональный опыт поможет Тельцам в достижении заветных целей. Не следует конфликтовать с коллегами, чтобы не подорвать свой авторитет. Звезды рекомендуют Тельцам больше времени уделять бытовым вопросам.

Близнецы. Жизнь Близнецов наполнится многочисленными перспективами. Огромное количество заманчивых предложений может сбить с толку каждого здравомыслящего человека, а Близнецов тем более.

Рак. Первые дни октября могут быть довольно напряженными, но спешить с выводами не стоит: вскоре ситуация изменится к лучшему, а проблемы останутся в прошлом. Очень важен конструктивный настрой.

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Лев. Для обаятельного Льва октябрь покажется на первый взгляд суматошным, но это может втянуть вас в центр событий, где вы давно уже не бывали. Профессиональное продвижение даст, наконец, свои плоды, вы получите новые перспективные предложения. Но упустите вы шансы или нет, зависит только от вашей способности к концентрации.

Дева. Начало осени принесет Девам много новых впечатлений, знакомств и хороших возможностей. Звезды рекомендуют быть внимательными ко всему, что будет происходить вокруг вас, чтобы суметь разглядеть свой шанс на счастливую жизнь среди повседневной суеты.

Весы. В октябре 2018 года Весы будут иметь шансы для того, чтобы осуществить многие свои планы. Возрастет уверенность в себе, также Весам сейчас помогут их напористость и повышенные амбиции. С такими качествами Весам будет гораздо легче добиться успеха в своей профессиональной деятельности.

Скорпион. В октябре Скорпионам придется самим позаботиться об отстаивании своих прав. Скорпионам не стоит строить иллюзий по поводу своих друзей и слишком уж доверять своему окружению, иначе они рискуют стать жертвой лицемерия.

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Стрелец. В октябре звезды настоятельно советуют Стрельцам воздержаться от романтических приключений и не искать свою «вторую половинку» – шансов на успех нет. Напротив, весьма вероятны конфликты в отношениях, причем как личных, так и деловых.

Козерог. В октябре Козероги смогут удивить мир многогранностью своей натуры. Месяц разделится на мелкие временные полоски, которые будут чередовать триумф с падением, а эмоциональный подъем с депрессией, так что представители этого знака Зодиака будут то писать пессимистичные стихи, то праздновать в баре очередную победу.

Водолей. Октябрь потребует от вас максимальной концентрации, зато потом вы убедитесь, что это был замечательный период. Многие люди вас удивят, а из неожиданной ситуации вы выйдете с высоко поднятой головой.

Рыбы. Если в последнее время вас стали часто преследовать неудачи, октябрь – благоприятный месяц для того, чтобы пересмотреть свои жизненные установки и поменять их на более позитивные.

Астролог: Вальдемар Небоходцев