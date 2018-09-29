В Благовещенске на ФАНКе провели «детский день»

Погулять по парку в 3D-очках, самостоятельно сделать «лизуна» и «оживить» нарисованного динозавра. А ещё узнать, могут ли компьютеры думать, как люди. Всё это можно было сделать на фестивале актуального научного кино, который стартовал в Благовещенске 28 сентября.

Фестиваль актуального научного кино проходит в разных городах в четвёртый раз. В этом году к нему присоединился и Благовещенск. «Наша цель – приучить народ к научному кино. Многим кажется, что это скучно и неинтересно. Но, когда они оказываются в зрительном зале, вдруг понимают, что научные сюжеты могут быть захватывающими, а концовки – неожиданными. Современный мир заточен на цифровизацию, формирование нового поколения. (…) Сейчас не ни одного преуспевающего производства, которое закрывает глаза на новые технологии, в том числе и компания "СИБУР"», – рассказала Елена Бельская, главный эксперт по связям с госорганами компании «СИБУР».

В первый вечер благовещенцев пригласили на просмотр первого фильма – «АльфаГо». Это название компьютерной программы, которую создал вундеркинд Демис Хассабис. На первый сеанс собралось около 70 зрителей разного возраста. Многие пришли из любопытства, но основная часть всё же была связана с наукой. Фильм продолжался больше часа, но никто из зала не ушёл. Зрители с интересом посмотрели увлекательный рассказ о науке.

29 сентября в АОДНТ прошёл «детский день». В двух холлах разместилось около 20 научных точек, везде можно было всё трогать, смотреть и мастерить бесплатно. В частности, были две точки робототехники. «Собираем, конструируем роботов. Он начинает шевелиться. Через коммутатор присоединяем к компьютеру, работаем с инфракрасным датчиком и двигателем», – рассказал директор школы робототехники «Роботоп» Роман Кальченко.

С 11 до 18 часов работал 3D-зал, в котором каждые полчаса показывали фильмы. Посетители надевали 3D-очки и отправлялись в путешествие с обзором в 360 градусов.

На химико-биологическом стенде дети рассматривали зёрна сельхозрастений, наблюдали, как растут грибы и бактерии в питательных средах, и определяли кислотность жидкости лакмусовыми бумажками. Стендом заведовала лаборатория земледелия и агрохимии защиты растений.

Рядом их учили раздельному сбору мусора, для этого поставили урны «пластик», «металл», «бумага». Здесь же можно было посмотреть образцы того, что можно было получить после переработки мусора. Чуть дальше расположилась палеонтологическая лаборатория, где дети раскапывали кости динозавров.

30 сентября в 14 часов в АОДНТ начнёт работу «Открытая лаборатория», в ней каждый сможет проверить, что он помнит из школьного курса физики и химии.

Также 30 сентября в 19 часов в музыкальном баре Jigger Pony пройдёт Science Slam – это соревнование молодых ученых в формате научного стендап-шоу. Каждому дадут по 10 минут, из зала будут вопросы. Победителя определят зрители при помощи аплодисментов: какому слэмеру хлопают громче — тот и чемпион. Уровень замерят шумомером. Вход сюда тоже будет бесплатный.

Подробности читайте в рубрике «Культпросвет» Натальи Наделяевой.