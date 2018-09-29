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29сентября
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сегодня, 17:03 0

Из списка чиновников на сайте правительства Хабаровского края исчез Виктор Марценко

Из списка чиновников на сайте правительства Хабаровского края исчез Виктор Марценко
Фото: rfdeti.ru

После выборов губернатора Хабаровского края на сайте краевого правительства обновилась информация о его составе. Ряд чиновников исчез из перечня. Среди них – первый зампред правительства по вопросам внутренней политики Виктор Марценко, который ранее занимал должности в амурском правительстве.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Виктор Марценко в 2001 году занимал должности заместителя главы администрации Амурской области, затем заместителя губернатора Амурской области, заместителя полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и заместителя председателя правительства Амурской области. В феврале 2010 года стал уполномоченным по правам ребёнка в Амурской области. В декабре 2012 года он перешел на работу в правительство Хабаровского края на должность заместителя председателя правительства по вопросам внутренней политики.

В числе прочих отсутствуют вице-губернатор Сергей Щетнев, первый зампред правительства по экономическим вопросам Василий Шихалев, первый зампред по вопросам социального развития Владимир Чаюк, министр соцзащиты края Николай Цилюрик, руководитель секретариата Виталий Тюлькин, а также министр юстиции Ирина Шашкова, сообщает DVhab.ru.

«Могут попасть под сокращение руководитель аппарата Аркадий Мкртычев и министр экономического развития Виктор Калашников. Им уже нашли замену. Кроме того, рискует потерять свое место министр финансов Александр Кацуба», – утверждает источник DVhab.ru.

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