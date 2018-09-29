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29сентября
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сегодня, 16:28 0

Без осадков: прогноз погоды в Приамурье на 30 сентября

Без осадков: прогноз погоды в Приамурье на 30 сентября
Фото: hohma4.ru

В воскресенье, 30 сентября, в Амурской области будет малооблачно и без осадков. Синоптики ожидают северо-западный, северный ветер 4-9 метров в секунду, днем возможны порывы до 17 метров в секунду. Температура ночью 1–6 градусов выше нуля, местами до минус 5. Днем плюс 13–18 градусов, по северу – плюс 7–12.

В Благовещенске 30 сентября также малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный, северный 3-8 метров в секунду, днем – до 13 метров в секунду. Температура ночью 3–5 градусов выше нуля, днем – плюс 15–17, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода #природа


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