Депутат Госдумы пожаловалась на низкую зарплату

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Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя сообщила, что от ее месячной зарплаты в 380 тысяч рублей остаются «одни долги по кредитной карте». По ее словам, парламентариям не выдают средства на представительские расходы, поэтому ей приходится тратить личные средства.

«Если бы давали представительские расходы – было бы несправедливо. А так как представительских расходов нет, то от этой зарплаты не остается ничего, одни долги по кредитной карте. По крайней мере, это у меня», – сообщила парламентарий журналистам.

По ее словам, депутатам не выдают средства на посещение организаций и мероприятий.

«Вот региональная неделя. Я пошла в детский дом. Просто так пошла или как? Не просто так. У меня просят пылесосы, у меня просят то, другое, третье. Я все покупаю», – сообщила Ганзя и пояснила, что деньги на помощь подобным организациям берет из своей зарплаты.

Она также отметила, что парламентарии, у которых есть и другие доходы, не обращают внимания на недостаточный уровень депутатской зарплаты, сообщает «Газета.ру».

Средняя зарплата депутата Госдумы до уплаты подоходного налога в нынешнем году составляет 399,3 тысячи руб. После уплаты налога парламентарий получает 347,4 тысячи рублей. Кроме того, народные избранники не обделены пенсией. Так, парламентарий, проработавший в Госдуме более 10 лет, в 2018 году получает 63,5 тысячи руб. Пенсия депутатов, которые занимали свои посты не менее пяти лет, составляет 46,6 тысячи рублей.

В апреле на сайте Госдумы были обнародованы сведения о декларациях депутатов и чиновников. Согласно им, средний доход депутатов Госдумы за 2017 год составил 23,5 миллиона рублей (рост к прошлому году – 25,6 %).

Самыми богатыми депутатами Госдумы в прошлом году оказались парламентарии от «Единой России». Доход Григория Аникеева составил 4,3 миллиарда рублей, Николай Борцов заработал 1,1 миллиарда рублей, Леонид Симановский — 734,4 миллиона рублей.

В США члены Конгресса зарабатывают около 13 тысяч долларов в месяц, а средняя зарплата в стране составляет примерно 3,5 тысячи долларов. Таким образом, американский депутат получает в 3,7 раза больше, чем среднестатистический гражданин. В России эта разница составляет 9,4 раза.