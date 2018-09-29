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29сентября
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сегодня, 15:26 15

Депутат Госдумы пожаловалась на низкую зарплату

Депутат Госдумы пожаловалась на низкую зарплату
Фото: mk.ru

Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя сообщила, что от ее месячной зарплаты в 380 тысяч рублей остаются «одни долги по кредитной карте». По ее словам, парламентариям не выдают средства на представительские расходы, поэтому ей приходится тратить личные средства.

«Если бы давали представительские расходы – было бы несправедливо. А так как представительских расходов нет, то от этой зарплаты не остается ничего, одни долги по кредитной карте. По крайней мере, это у меня», – сообщила парламентарий журналистам.

По ее словам, депутатам не выдают средства на посещение организаций и мероприятий.

«Вот региональная неделя. Я пошла в детский дом. Просто так пошла или как? Не просто так. У меня просят пылесосы, у меня просят то, другое, третье. Я все покупаю», – сообщила Ганзя и пояснила, что деньги на помощь подобным организациям берет из своей зарплаты.

Она также отметила, что парламентарии, у которых есть и другие доходы, не обращают внимания на недостаточный уровень депутатской зарплаты, сообщает «Газета.ру».

Средняя зарплата депутата Госдумы до уплаты подоходного налога в нынешнем году составляет 399,3 тысячи руб. После уплаты налога парламентарий получает 347,4 тысячи рублей. Кроме того, народные избранники не обделены пенсией. Так, парламентарий, проработавший в Госдуме более 10 лет, в 2018 году получает 63,5 тысячи руб. Пенсия депутатов, которые занимали свои посты не менее пяти лет, составляет 46,6 тысячи рублей.

В апреле на сайте Госдумы были обнародованы сведения о декларациях депутатов и чиновников. Согласно им, средний доход депутатов Госдумы за 2017 год составил 23,5 миллиона рублей (рост к прошлому году – 25,6 %).

Самыми богатыми депутатами Госдумы в прошлом году оказались парламентарии от «Единой России». Доход Григория Аникеева составил 4,3 миллиарда рублей, Николай Борцов заработал 1,1 миллиарда рублей, Леонид Симановский — 734,4 миллиона рублей.

В США члены Конгресса зарабатывают около 13 тысяч долларов в месяц, а средняя зарплата в стране составляет примерно 3,5 тысячи долларов. Таким образом, американский депутат получает в 3,7 раза больше, чем среднестатистический гражданин. В России эта разница составляет 9,4 раза.

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#российская власть #финансы


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Комментарии
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  • Денис-22505

    Денис-22505
    2 часа назад

    Господа, это просто эпик! я даже комментировать это не желаю, одно слово - твари!!!

  • mm_Ник

    mm_Ник
    2 часа назад

    Чмыри!

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Если не хватает зарплаты, есть вариант - бизнес. Или, если точнее:

    "А если хочется деньги зарабатывать - есть масса прекрасных мест, где это можно сделать быстрее и лучше. Тот же самый бизнес" ("Цитаты великих". Медведев Д.А.)

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    2 часа назад

    Готов заменить сию депутату за половину зарплаты. Отдохнуть ей надобно.

  • Molex69

    Molex69
    1 час назад

    Новального на нее не хватает.

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    1 час назад

    Кто такая эта «Гянзя»? Надо бы подробности. Судя по всему «героиня нашего времени».

  • ay

    ay
    1 час назад

    Она же сказала, что пылесосы покупает на свои. В детские дома. А вы завидуете. НО в бизнес ей всё равно надо. Иначе как детдома обеспечивать необходимым?

  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    Люди занимаются абсолютно бесполезной работой и еще жалуются на свою зарплату.

    По-моему, им не по детсадам нужно ходить, а психолога посещать.

    И на прием к врачу ничего носить не надо, у них есть все свое.

  • Геральт

    Геральт
    1 час назад

    Что-то феерическое

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Рив Норин

    Люди занимаются абсолютно бесполезной работой и еще жалуются на свою зарплату.

    По-моему, им не по детсадам нужно ходить, а психолога посещать.

    И на прием к врачу ничего носить не надо, у них все есть свое.



    Как-то Кашпировский (а он тоже был депутатом Госдумы) сказал, что в думе бОльшее число депутатов, это его потенциальные пациенты. Причем это было сказано без стеба, а как факт.

  • троль здесь

    троль здесь
    26 минут назад

    не переживай ганзя, сейчас путин отожмёт денег с пенсионеров, налоги какие нибудь подымет, и будут деньги поднять вам зарплаты

  • Фефелов Иван

    Фефелов Иван
    26 минут назад

    «Вот региональная неделя. Я пошла в детский дом. Просто так пошла или как? Не просто так. У меня просят пылесосы, у меня просят то, другое, третье. Я все покупаю»,

    Объясните этой мадам, что она не должна ничего покупать, а экономика должна работать так, чтобы детские дома не испытывали нужды в пылесосах, стиральных машинах, вообще во всём. Эта же дама, с низким уровнем интеллекта, сетует на низкую ЗП.. а чего она не сетует на свои аппетиты? Жрать нужно меньше.

  • invv

    invv
    10 минут назад

    Да они там просто с жиру бесятся. Посадить бы их всех на среднюю зп, а еще лучше среднюю пенсию, только вот к сожалению нереально. Они в свое "нажитое непосильным трудом" вцепились мертвой хваткой.

  • Ленин жив

    Ленин жив
    4 минуты назад

    Не хотят работать за такую зарплату, пусть уходят. При этом они делают законы для нас (РФ), у многих двойное гражданство, дети за границей живут, учатся.

  • Stat

    Stat
    3 минуты назад

    Депутат должен работать бесплатно, а кто не желает-расстрел на месте...

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