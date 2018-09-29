Прокуратура проверила: рабочим в Тыгде не выплатили почти три миллиона рублей

Предварительной проверкой Тындинской городской прокуратуры во взаимодействии с прокуратурой Магдагачинского района установлено: в ООО «ГК Промышленный регион Дальнего Востока» имеется задолженность по заработной плате перед 60 работниками за июль-август 2018 года в общей сумме 2,85 миллиона рублей.

В субботу, 29 сентября, генеральному директору ООО «ГК Промышленный регион Дальнего Востока» внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения закона и незамедлительно выплатить задолженность по заработной плате перед работниками, которое находится на рассмотрении.

Он вызван в Тындинскую городскую прокуратуру на 3 октября 2018 года для вынесения постановления о возбуждении дела об административном правонарушении по статье «Невыплата заработной платы». По информации генерального директора ООО, погашение заработной платы планируется в полном объеме до 3 октября.

Проверка показала, что питанием работники ООО «ГК Промышленный регион Дальнего Востока» обеспечены. Ситуация находится на контроле прокуратуры Амурской области. Указанные в СМИ факты голодовки, а также забастовки работников в ходе проверки не подтвердились, сообщет пресс-служба прокуратуры Амурской области.