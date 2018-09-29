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29сентября
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сегодня, 13:35 0

Сбербанк начал выдавать потребкредиты без подтверждения дохода

Сбербанк начал выдавать потребкредиты без подтверждения дохода
Фото: omsk.mts.ru

Сбербанк России запустил пилотный проект по рассмотрению заявок на выдачу потребкредита без предоставления подтверждающих доход документов. Новые условия касаются ссуд размером до 300 тысяч рублей, пилот рассмотрения заявок без справки 2-НДФЛ продлится до 14 октября.

При этом Сбербанк все равно будет оценивать платежеспособность клиента, сообщает «Интерфакс».

«Мы собираем данные из источников, на обработку которых клиент предоставил согласие. С помощью моделирования и сложных алгоритмов анализа применяем эти данные при принятии решения о выдаче кредита», – отметил управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» Сергей Широков, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Как сообщалось, с 1 октября 2019 года российские банки начнут рассчитывать показатель долговой нагрузки. ЦБ РФ в 2019 году проведет калибровку зависимости уровня риска от показателя долговой нагрузки при установлении значений макропруденциальных надбавок. Расчет PTI будет обязательным для всех кредитных организаций, кроме небанковских, в дальнейшем эту норму планируется распространить и на микрофинансовые организации.

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#финансы #экономика


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