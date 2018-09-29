Сбербанк начал выдавать потребкредиты без подтверждения дохода
Сбербанк России запустил пилотный проект по рассмотрению заявок на выдачу потребкредита без предоставления подтверждающих доход документов. Новые условия касаются ссуд размером до 300 тысяч рублей, пилот рассмотрения заявок без справки 2-НДФЛ продлится до 14 октября.
При этом Сбербанк все равно будет оценивать платежеспособность клиента, сообщает «Интерфакс».
«Мы собираем данные из источников, на обработку которых клиент предоставил согласие. С помощью моделирования и сложных алгоритмов анализа применяем эти данные при принятии решения о выдаче кредита», – отметил управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» Сергей Широков, слова которого приводятся в пресс-релизе.
Как сообщалось, с 1 октября 2019 года российские банки начнут рассчитывать показатель долговой нагрузки. ЦБ РФ в 2019 году проведет калибровку зависимости уровня риска от показателя долговой нагрузки при установлении значений макропруденциальных надбавок. Расчет PTI будет обязательным для всех кредитных организаций, кроме небанковских, в дальнейшем эту норму планируется распространить и на микрофинансовые организации.
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