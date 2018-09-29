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Из Экимчана в Благовещенск вертолетом экстренно доставили больных

Из Экимчана в Благовещенск вертолетом экстренно доставили больных
Фото: gordonua.com

В пятницу, 28 сентября, вертолет МИ-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России совершил санитарный рейс в поселок Экимчан Селемджинского района. Двум больным потребовалась срочная медицинская помощь, которую не могли оказать в райцентре.

Вертолет доставил двух больных, нуждающихся в эвакуации по медицинским показаниям, в Благовещенск в сопровождении двух врачей. За время полета состояние пациентов не ухудшилось, больных транспортировали в Амурскую областную клиническую больницу, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

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#животные #МЧС #происшествия


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