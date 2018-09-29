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29сентября
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сегодня, 11:25 1

Инфляционные ожидания россиян превысили 10 %

Инфляционные ожидания россиян превысили 10 %
Фото: finance.rambler.ru

Инфляционные ожидания россиян на следующие 12 месяцев выросли на 0,2 процентного пункта, достигнув 10,1 %. Причиной скептических настроений стали слабый рубль, рост цен на бензин весной 2018 года и удорожание мяса, сообщает «Коммерсант» по информации Центробанка.

«Предстоящее повышение НДС пока очень слабо влияет на ожидания населения. Более выраженная реакция инфляционных ожиданий на повышение НДС весьма вероятна в конце текущего года»,– говорится в сообщении ЦБ.

Как отмечает ЦБ, чаще всего в ответ на вопрос, какие товары подорожали сильнее всего, россияне называли мясо и птицу (41 % опрошенных). На втором месте находится бензин, несмотря на то, что цены на него не растут с начала лета. «Ситуация, когда происходит не одно, а несколько событий, повышающих инфляцию, – значительное удорожание бензина в апреле-мае, ослабление рубля в августе-сентябре, а затем повышение НДС, – может усилить реакцию инфляционных ожиданий и сделать ее более длительной»,– подчеркивается в сообщении Центробанка.

Ранее Росстат сообщил, что инфляция в годовом выражении в России в августе 2018 года повысилась до 3,1 % (с 2,5 % в июле). Это является максимальным значением с августа 2017 года. Минэкономики повысило прогноз по инфляции на 2018 год до 3,4 % с 3,1 %. В ведомстве заявили, что ускорение инфляции и замедление экономического роста будет носить временный характер.

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#финансы #цены


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Комментарии
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    1 час назад

    Хз, на мой вкус, так стабильно по двадцать процентов в год у нас инфляция.

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