Инфляционные ожидания россиян превысили 10 %

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«Предстоящее повышение НДС пока очень слабо влияет на ожидания населения. Более выраженная реакция инфляционных ожиданий на повышение НДС весьма вероятна в конце текущего года»,– говорится в сообщении ЦБ.

Как отмечает ЦБ, чаще всего в ответ на вопрос, какие товары подорожали сильнее всего, россияне называли мясо и птицу (41 % опрошенных). На втором месте находится бензин, несмотря на то, что цены на него не растут с начала лета. «Ситуация, когда происходит не одно, а несколько событий, повышающих инфляцию, – значительное удорожание бензина в апреле-мае, ослабление рубля в августе-сентябре, а затем повышение НДС, – может усилить реакцию инфляционных ожиданий и сделать ее более длительной»,– подчеркивается в сообщении Центробанка.

Ранее Росстат сообщил, что инфляция в годовом выражении в России в августе 2018 года повысилась до 3,1 % (с 2,5 % в июле). Это является максимальным значением с августа 2017 года. Минэкономики повысило прогноз по инфляции на 2018 год до 3,4 % с 3,1 %. В ведомстве заявили, что ускорение инфляции и замедление экономического роста будет носить временный характер.