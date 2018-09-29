В Зее женщина убила мужчину ударом ножа в шею

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В городе Зее в квартире одного из домов по улице Мухина произошло убийство. По данным следствия, 38-летний мужчина с 31-летней женщиной вместе выпивали спиртные напитки. Между ними произошла ссора, в ходе которой женщина схватила кухонный нож и нанесла им один удар в шею собутыльника.

После этого она вышла из дома, остановила проезжавший мимо служебный автомобиль сотрудников ДПС, которым и сообщила о произошедшем. На место происшествия незамедлительно была вызвана скорая помощь. Однако, несмотря на принятые меры, мужчина скончался через несколько часов в Зейской больнице.

Следственный отдел по городу Зее завершил расследование уголовного дела по обвинению жительницы города в убийстве. Следствием собрана достаточная доказательственная база, обвинительное заключение утверждено прокурором, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба областного следственного управления.