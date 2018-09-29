В одних домах Благовещенска идет холодная вода, в других – горячая

С вечера пятницы, 28 сентября, читатели Амур.инфо назвали десятки адресов, в которых вода так и не появилась. Пострадали разные районы города. Благовещенцы называют адреса в районах улиц Ленина – Мухина, Чайковского – Зейской, Калинина – Горького, Ленина – Чайковского, Кузнечная – Зейская, Артиллерийская – Зейская, в районе КПП. В большинстве случаев возникли проблемы частного характера, которые необходимо решать с управляющими компаниями.

Необычная ситуация, по словам жителей города, возникла в двух общежитиях по адресам: улица Нагорная, 14/1 и 14/2. Здесь из кранов вечером в пятницу шла только ржавая горячая вода. Жильцы обращались за помощью в ЕДДС, ТЭЦ, Водоканал, Теплосервис. Но, по их словам, кипяток продолжал бить из обоих кранов.

Примерно половина всех жалоб поступила из 2-го и 3-го микрорайонов. Без воды оставались жители многих домов по улицам Институтской, Дьяченко, Кантемирова, Калинина (Новотроицкое шоссе) и Игнатьевскому шоссе.

В городской единой диспетчерской службе корреспонденту ИА «Амур.инфо» пояснили, что здесь в пятницу, 28 сентября, сразу после запуска горячей воды были выявлены два порыва: в районе улицы Студенческой, 33, и на перекрестке улиц Тепличная – Воронкова. Ведутся работы, срок их окончания назвать затруднились, всё зависит от сложности работ.

В других районах Благовещенска порывы не выявлены.