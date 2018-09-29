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29сентября
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сегодня, 10:38 7

В одних домах Благовещенска идет холодная вода, в других – горячая

В одних домах Благовещенска идет холодная вода, в других – горячая

После того как в пятницу, 28 сентября, в Благовещенске восстановили горячее водоснабжение, в редакцию ИА «Амур.инфо» поступили десятки сообщений о том, что из кранов льется только холодная вода, а в отдельных домах – только горячая.

С вечера пятницы, 28 сентября, читатели Амур.инфо назвали десятки адресов, в которых вода так и не появилась. Пострадали разные районы города. Благовещенцы называют адреса в районах улиц Ленина – Мухина, Чайковского – Зейской, Калинина – Горького, Ленина – Чайковского, Кузнечная – Зейская, Артиллерийская – Зейская, в районе КПП. В большинстве случаев возникли проблемы частного характера, которые необходимо решать с управляющими компаниями.

Необычная ситуация, по словам жителей города, возникла в двух общежитиях по адресам: улица Нагорная, 14/1 и 14/2. Здесь из кранов вечером в пятницу шла только ржавая горячая вода. Жильцы обращались за помощью в ЕДДС, ТЭЦ, Водоканал, Теплосервис. Но, по их словам, кипяток продолжал бить из обоих кранов.

Примерно половина всех жалоб поступила из 2-го и 3-го микрорайонов. Без воды оставались жители многих домов по улицам Институтской, Дьяченко, Кантемирова, Калинина (Новотроицкое шоссе) и Игнатьевскому шоссе.

В городской единой диспетчерской службе корреспонденту ИА «Амур.инфо» пояснили, что здесь в пятницу, 28 сентября, сразу после запуска горячей воды были выявлены два порыва: в районе улицы Студенческой, 33, и на перекрестке улиц Тепличная – Воронкова. Ведутся работы, срок их окончания назвать затруднились, всё зависит от сложности работ.

В других районах Благовещенска порывы не выявлены.

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#ЖКХ


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Тепленькая пошла: в Благовещенске завершены гидравлические испытания

Комментарии
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  • АлексНик

    АлексНик
    3 часа назад

    Извечный вопрос....А какой хрен испытывали и проверяли с понедельника по пятницу?Пять дней...И выявить порывы только в день подачи воды...Достал этот цирк с конями..

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Верните Константинова, выдапйте ему лопату и пусть лезет в траншею вместе с руководством акс.

  • Хончо

    Хончо
    3 часа назад

    vertex

    Верните Константинова, выдапйте ему лопату и пусть лезет в траншею вместе с руководством акс.



    Лучше тебе этой лопатой по твой дурной голове дать!

  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    мне с нагревателем дешевле и спокойнее, спасибо вам "власти" приучили....

  • бабаяга

    бабаяга
    2 часа назад

    Ну как же так, ведь вчера Аи опубликовало материал, в утром на первой полосе - "На магистральных тепловых сетях Благовещенской ТЭЦ (филиала «Амурская генерация» АО «ДГК») успешно завершились гидравлические испытания. Порывов трубопроводов не обнаружено, тепловые сети к зиме подготовлены"

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Хончо

    vertex

    Верните Константинова, выдапйте ему лопату и пусть лезет в траншею вместе с руководством акс.



    Лучше тебе этой лопатой по твой дурной голове дать!



    Лучше бы он черенок всей вашей ведроботии в зад засунул.

    Опять прихарчевальные шестерни Moderatora приструнили))) и ведь знает всю эту едроботню по никам, а против не может ничего поделать даже в своих владениях, бгг

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    бабаяга

    Ну как же так, ведь вчера Аи опубликовало материал, в утром на первой полосе - "На магистральных тепловых сетях Благовещенской ТЭЦ (филиала «Амурская генерация» АО «ДГК») успешно завершились гидравлические испытания. Порывов трубопроводов не обнаружено, тепловые сети к зиме подготовлены"



    Дело в том, что магистральные тепловые сети БТЭЦ относятся к ТЭЦ, а остальная рванина ржавая по городу в виде теплосетей немагистральных, водопровода, к акс.

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