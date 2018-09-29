В селе Чигири удалось достроить два дома для обманутых дольщиков

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В селе Чигири Благовещенского района ввели в эксплуатацию два многоквартирных жилых дома, строившихся на средства дольщиков. Ранее руководство компании-застройщика похитило средства путем мошенничества. Прокуратура осуществила надзор за работой конкурсного управляющего, и дома удалось достроить.

Оба дома ООО «Регион» начало строить в августе 2012 года. Работы шли по март 2015 года, но затем руководство компании путем мошенничества похитило средства и строительство домов окончено не было. В отношении ООО «Регион» начали конкурсное производство по делу о банкротстве.

Бывший руководитель фирмы судом признан виновным в мошенничестве в связи с похищением денежных средств участников долевого строительства на сумму свыше 8 миллионов рублей. Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Прокуратура Благовещенского района на протяжении двух лет осуществлялся постоянный контроль за деятельностью конкурсного управляющего ООО «Регион». В 2017 году прокуратура через суд из незаконного владения истребовала земельный участок, принадлежащий участникам долевого строительства. Это позволило оформить документы для ввода двух домов в эксплуатацию.

В марте 2018 года конкурсному управляющему выдано разрешение на ввод многоквартирных домов в эксплуатацию. Прокуратура также выявляла нарушения в работе конкурсного управляющего, которого привлекали к дисциплинарной ответственности.

17 сентября строительство объектов было завершено, дома ввели в эксплуатацию. Арбитражный суд Амурской области удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего о передаче жилых помещений участникам долевого строительства. С 27 сентября 2018 года начата работа по подписанию актов приема-передачи жилых помещений собственникам, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.