Козерогов ждут приятные хлопоты, а у Раков начало загадочного периода: прогноз на 29 сентября

Восход Солнца: 06:26

Заход Солнца: 18:13

Солнце в Весах.

Овен. Неблагоприятный день во всех отношениях. Возможны пищевые отравления и аллергия на некачественные продукты.

Телец. Звезды советуют гармонично сочетать свои возможности с желаниями. Многие планы осуществятся благодаря усердию и разумному подходу.

Близнецы. Звезды советуют чаще встречаться и советоваться с друзьями, если возникнет такая необходимость.

Рак. Начнется странный, таинственный и загадочный период. День символизирует духовные поиски: во что верить, кому верить?

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Лев. Вы будете искренне нуждаться в тепле, заботе и одобрении своей работы коллегами. Если вы не будете слишком заносчивым, то все получит сполна.

Дева. Звезды дают вам возможность в этот отдохнуть. Однако слишком расслабляться не следует - представителей этого знака в ближайшем будущем ожидают если не великие, то весьма важные дела.

Весы. Вы можете поддаться собственным иллюзиям, либо подвергнуться влиянию со стороны. Поэтому лучше повременить с принятием решений, от которых зависит ваше будущее.

Скорпион. Займитесь сейчас построением планов на будущее. В основном это касается вашей профессиональной деятельности.

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Стрелец. Вера в себя - одна из самых главных составляющих успеха, поэтому не падайте духом, делайте так, как считаете нужным.

Козерог. Звезды обещают приятные хлопоты, связанные с ремонтом, перепланировкой жилья или переездом.

Водолей. На данном временном отрезке вы будете крайне уязвимы и можете поддаться любому влиянию, поэтому нужно быть крайне осторожными во всем.

Рыбы. Даже те идеи и мысли, которые на первый взгляд могут показаться нереальными, скоро обретут фундамент.

Астролог: Вальдемар Небоходцев