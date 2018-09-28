Федеральное дорожное агентство возглавил уроженец Амурской области

Фото: rosavtodor.ru

Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил главу Федерального дорожного агентства. Им стал уроженец города Тында Амурской области.

До назначения 39-летний Андрей Костюк занимал должность замглавы Росавтодора. На посту главы Росавтодора Костюк сменил Романа Старовойта, который ранее в пятницу был назначен на пост замминистра транспорта РФ.

Как сообщает РИА Новости, в 2001 году он окончил Военно-транспортный университет железнодорожных войск Российской Федерации по специальности «Мосты и транспортные тоннели».

По данным «Интерфакс», в 2002–2006 годах Андрей Костюк работал в Санкт-Петербургском государственном учреждении «Дирекция транспортного строительства» при комитете по благоустройству и дорожному хозяйству администрации Петербурга, где занимал должности специалиста второй и первой категорий, инженера, инженера второй и первой категорий, заместителя начальника отдела транспортных сооружений.

С 2006 по 2012 год был заместителем начальника, а затем начальником Федерального казенного учреждения «Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства».

В 2008 году окончил Северо-Западную академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». Замруководителя Федерального дорожного агентства Андрей Костюк был назначен в декабре 2012 года.

Имеет множество наград. Награжден почетной грамотой министерства транспорта РФ (2013), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2014), благодарностью правительства РФ (2017), орденом Почета (2017) и так далее. Общая сумма декларированного дохода за прошлый, 2017 год, составила около 4,8 миллиона рублей.