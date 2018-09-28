В Благовещенске презентовали уникальную семейную краеведческую игру (фото)

В столице Приамурья состоялась презентация нового выпуска семейной игры «Самый-самый Благовещенск». Ее создатель, горожанка Яна Стародуб-Афанасьева, получила на создание игры почти 3 миллиона рублей из Фонда президентских грантов.

Пройти квест по краеведению можно самостоятельно, а можно стать участником общегородской игры, которая уже началась.

На сцене филармонии – самый большой детский коллектив России. Благовещенские «Ровесники» прославили город на весь мир. И таких людей и фактов с приставкой «самый-самый» в столице Приамурья очень много. Рассказать о них в игровой форме решила благовещенка Яна Стародуб-Афанасьева – именно она и ее команда создали новый выпуск квеста «Самый-самый Благовещенск». «Всю свою любовь к своему родному городу Благовещенску я вложила в эту игру. И я надеюсь, что с каждой страничкой, с каждой карточкой, с каждой наклеечкой эта любовь передастся вам», – сказала со сцены автор.

В прошлом, 2017 году, участниками первого квеста стали 20 благовещенских семей. В 2018-м число горожан, которые пойдут по неизведанным тропам истории, значительно больше. Более 130 семей готовы пройти по новому маршруту и узнать новые, не менее интересные факты.

Игра состоит из двух этапов. Вначале предстоит отвечать на вопросы, передвигаясь по улицам города. Район, охваченный улицами Шимановского, Пионерской, Краснофлотской и Зейской, знаменит так или иначе буквально на каждом шагу. Второй этап игры – настольный. «Очень интересная игра, очень здорово, что там придумали, – считает зрительница филармонии, где представили "Самый-самый Благовещенск". – Рассказать о краеведении в таком формате – это здорово. Потому что, просто так гуляя по городу, что-то запоминается, что-то нет. А в такой форме очень интересно».

Создавать «Самый-самый Благовещенск» автору помогала команда из почти 20 человек.

Самый маленький помощник – или в шутку старший научный сотрудник – сын Яны, пятилетний Филипп. «Я был во многих городах, но самый мой любимый – это Благовещенск», – признался мальчик.

Вторую часть игры удалось создать благодаря Фонду президентских грантов. В текущем году проект получил почти 3 миллиона рублей. На эти средства начали делать уже третью часть игры. Она выйдет в мае следующего, 2019 года. Параллельно ведется работа по созданию интерактивной карты «Самая-самая Амурская область». По задумке, каждый сможет зайти на сайт и узнать удивительные факты о каждом населенном пункте Приамурья.

Очередной выпуск квеста издали тиражом 500 экземпляров. Все передали в школы, библиотеки и учреждения культуры города и области. «Эта игра не имеет привязки к определенному году или к определенной области знаний. Это и медицина, и спорт, и наука, и искусство. Главное – это одно лекало, это люди и факты, которые прославили Благовещенск на всю страну и весь мир. И все самое первое в городе», – объясняет автор игры «Самый-самый Благовещенск» Яна Стародуб-Афанасьева.

Всем, кто решит открыть для себя «Самый-самый Благовещенск», предстоит узнать немало удивительного. Например, о том, как врач Сергей Колесников, окончивший реальное училище в Благовещенске, в 1942 году установил мировой рекорд под Сталинградом, остановив эпидемию холеры всего за восемь дней. Или о том, что в Благовещенском педуниверситете учился археолог, который открыл новый подвид человека.

Самый массовый квест за всю историю Благовещенска стартовал. Участники борются за кубок мэра, приз губернатора Амурской области и Фонда президентских грантов, Министерства культуры РФ, а также около 300 призов от партнеров проекта.