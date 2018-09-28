Благовещенская семья погорельцев с детьми просит помощи

В Благовещенске пожар, случившийся в ночь на 28 сентября, оставил без крова женщину и троих ее детей. Младшей девочке накануне исполнился год. Семья просит помощи.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», при пожаре в доме № 63 по улице Пролетарской погиб мужчина – это сосед семьи Нудьга. Многодетная мама Александра рассказала корреспонденту информагентства, что им пришлось пережить сегодня ночью.

«Слава богу, успели спастись! Когда начался пожар, мы уже спали. Проснулись от сильного треска, сразу дым пошел. Я в окно выглянула – у соседей уже горело открытым пламенем. Старший сын подхватил ляльку, побежал. Дети у меня молодцы, не растерялись. Я успела документы собрать… У нас прогорела крыша, остались только стены и пол. Все закопчено, залито. Соседи помогли, вещи вынесли. Ничего, перестираю все, мебель высушим», – плачет Александра.

Ее муж сейчас срочно возвращается в Благовещенск из командировки. Женщину с младшей годовалой девочкой временно приютили соседи. Старших детей – 14-летнего мальчика и 12-летнюю девочку – отправили к тете.

В пожаре погиб сосед – пожилой мужчина. По словам Александры, он злоупотреблял спиртным. В ночь, когда загорелся дом, сосед употреблял спиртное в компании знакомых.

Сгоревший дом находится в собственности у двух хозяев, застрахован не был. Поэтому выплат на его восстановление не предусмотрено. «В соцзащиту обращалась, пообещали выплатить 30 тысяч. В понедельник понесу документы», – добавила Александра.

Многодетная мама просит подать ее семье руку помощи. Дом можно восстановить, на это нужны деньги. Семья Нудьга благодарит всех, кто готов пожертвовать любую сумму. Для желающих помочь людям, оказавшимся в беде, Амур.инфо публикует номер, к которому привязана карта Сбербанка: +7-914-580-76-42 (Александра Викторовна Нудьга).