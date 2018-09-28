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28сентября
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В Благовещенске с фасада 15-этажного дома сорвались кирпичи (видео)

В Благовещенске с фасада 15-этажного дома сорвались кирпичи (видео)

В пятницу, 28 сентября, с фасада многоэтажного дома в Благовещенске обрушился фрагмент кирпичной облицовки. При падении обломки разбили стекло на лоджии и повредили вывеску компании, работающей на первом этаже.

Видео с места происшествия в редакцию ИА «Амур.инфо» прислал очевидец. Он пояснил, что это дом № 17 по улице Артиллерийской. Обрушение произошло 28 сентября в 8:15.

Информацию подтвердили также двое жильцов 15-этажки и в Единой дежурно-диспетчерской службе Благовещенска. Пострадавших нет. Управляющая компания сняла с фасада кирпичи, которые могли обрушиться, с тротуара убрали обломки.

15-этажный жилой дом по адресу: улица Артиллерийская, 17, находится в районе перекрестка Артиллерийской и Ленина. Это новостройка; на первом этаже расположены офисы.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в начале июля текущего года в Благовещенске обрушились кирпичи с фасада другой 15-этажки – дома № 295 по улице Зейской. Причем это произошло во второй раз. В первый раз фасад осыпался в 2016 году. Пострадавших не было ни в первом, ни во втором случаях. Экспертиза показала, что здание было построено с грубыми нарушениями. Кладочная сетка должна быть через каждые полметра, а ее строители установили через шесть метров. Кроме того, использовался пустотный кирпич. Фасад обещали отремонтировать в текущем году.

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#происшествия #строительство


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Комментарии
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  • Наивный добряк

    Наивный добряк
    1 час назад

    Всё держиться на соплях.....

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    А кто строил и принимал этот дом?

  • v77

    v77
    43 минуты назад

    Какая это новостройка, этим двум домам уже больше 10 лет

  • Kadet_84

    Kadet_84
    21 минута назад

    Oldlord: "А кто строил и принимал этот дом?". Похоже тот же, кто и дом по улице Зейской 295. "Характер" обрушений - КОПИЯ...

  • Циник

    Циник
    11 минут назад

    а теперь посмотрим на советские панекльки... там падать вроде и нечему..

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