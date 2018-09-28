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28сентября
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сегодня, 19:05 1

Амурского лебедя-беглеца вернули домой, в Ивановку

Амурского лебедя-беглеца вернули домой, в Ивановку

В Ивановке вернули на озеро лебедя-беглеца. Как сообщил корреспонденту ИА «Амур.инфо» Александр Титаренко, благодаря которому лебедей из Крыма привезли в Ивановку, с птицей все в порядке.

«Спасибо сотрудникам МЧС, Павлу Хайбулову, Саше Перелыгину, сотрудникам администрации села», – благодарит Александр Титаренко.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», лебедь улетел из домика на озере в селе Ивановка. Он смог подняться в воздух, несмотря на подрезанные перья на одном крыле. При этом лебедь оставил на озере свою пару, а ведь эти птицы славятся верностью.

Для Амур.инфо случившееся прокомментировал орнитолог Василий Антонович Дугинцов. По словам специалиста, причин побега может быть несколько – агрессия, инстинкт или недостаток корма.

«Если лебеди ночевали на берегу, при агрессии, например, со стороны собак, одна птица могла уйти в воду, а вторая – подняться на крыло и пролететь какое-то расстояние. Хотя спаровавшиеся птицы ведут себя очень дружно и расстаются с большим трудом. Может, сработал инстинкт перелета: сейчас лебеди только начинают лететь, холодов они не боятся. Третье – надо смотреть, как и чем их кормили. В настоящее время активность водных растений упала почти до нуля, может, птицам постоянно не хватало корма. Если их подкармливали, тоже надо знать, сколько и чего давали. Если была ежедневная недостача корма, птица могла отреагировать таким образом».

По мнению орнитолога, нелетающие лебеди могут совершать тренировочные полеты. Однако в этом случае полетели бы обе птицы. «Ситуацию с тем, что они могли улететь, надо было предвидеть и предотвратить, – считает Василий Антонович. – Часть перьев были отрезаны. Чтобы не нарушать внешний вид птицы, нужно не отрезать, а перебинтовывать перья. Обычно берут два пера, плотно их перебинтовывают. В результате крыло не имеет поднимающией силы: птица машет крыльями, но взлететь не может. Также в крыле есть небольшая косточка, ее удаляют и тогда птица не сможет летать. Если этого не было сделано, то надо было предвидеть возможность такого поведения лебедя».

Василий Дугинцов уверен: не тренированный лебедь не смог бы улететь на большое расстояние. «Если от водоема смотреть на юг, то на расстоянии 500 – 700 метров находится большое водохранилище. Видимо, там он и должен был сесть. Отправиться путешествовать он не мог», – говорит Василий Антонович. Также он отметил, что, по его мнению, построенный специально для пары домик сделан неправильно.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», пара лебедей поселилась в Ивановке 9 сентября прошлого, 2017 года. Птиц привезли в Амурскую область из Крыма. Деньги на покупку пары – 30 тысяч рублей – собрали любители природы. На озере с редкими лотосами Комарова для них построили домик.

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#природа #происшествия


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Комментарии
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  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    22 минуты назад

    Все сразу такие профи стали, а чё сразу подсказать Титаренко не судьба....он один как рыба об лёд

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