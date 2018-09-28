В столице Приамурья построят 77 двухэтажных домов для более чем 200 человек

В Северном микрорайоне Благовещенска построят 77 двухэтажных жилых домов, магазин с помещениями бытового обслуживания, проложат новые улицы и разобьют сквер. Постановление об утверждении проекта планировки и межевания территории подписала мэр города Валентина Калита.

Власти уже рассчитали примерное количество жителей новых домов – 208 человек. Расчеты провели исходя из среднего размера амурской семьи, который составляет 2,7 человека. Дошкольники из Северного будут посещать детский сад № 32, а школьники – школу № 15. Основной улицей этого района станет Школьная, улицы местного значения – Новоселов, Мира, Семейная, Албазинская и улица Александра Кириллова. На сегодня часть домов уже построена, часть строится.