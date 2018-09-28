В Благовещенск приехала китайская делегация во главе с заммэра Хэйхэ

30 лет приграничному туризму: в 1988 году Амурская область и провинция Хэйлунцзян обменялись первыми группами туристов. Теперь эту дату отмечают как праздничную. В пятницу, 28 сентября, на таможне Благовещенска встречали делегацию из Китая во главе с заместителем мэра Хэйхэ.

Китайские лица на благовещенской таможне – дело обычное. Ежедневно в Россию приезжают сотни гостей из КНР. Но эти люди не просто туристы – чиновники и представители турфирм из провинции Хэйлунцзян. Они приехали поздравить российских коллег с круглой и важной для приграничных городов датой.

«30-летие приграничного туризма – это очень важное мероприятие, и мы очень ценим этот юбилей, поэтому в этот раз мы составили очень большую делегацию, где и официальные лица, и представители туристических компаний. Мы хотим, чтобы наши города стали образцовыми туристическими городами на протяжении российско-китайской границы, мы готовы совершенствовать все условия и создавать туристическую инфраструктуру с нашей стороны», – сказал заместитель мэра Хэйхэ Чэнь Сяоцзе.

В числе делегатов – и хэйхэский «Интурист». Именно эта компания в 1988 году дала старт российско-китайскому туризму, заключив договор с советским туроператором. До этого граница была закрыта как для обычных туристов и бизнесменов, так и для чиновников обеих стран.

«Советская туристическая фирма "Амуртурист" и хэйлудзянский "Интурист" – компания КНР – заключили первый договор об обмене туристическими группами на безвизовой основе через государственную границу. Россия и Китай сделали очень важный первый мужественный шаг навстречу друг другу», – говорит гендиректор АО «Амуртурист» Юлия Тавитова.

Тогда компании организовали обмен туристическими группами, первое время – бесплатно для путешественников. Дважды в неделю в Россию стали приезжать китайцы – группы по 40 человек. А на другую сторону Амура перебирались российские туристы. Основатели турбизнеса вспоминают – первым туристам даже выдавали местную валюту на покупку сувениров. Тогда за 3 месяца и в Китае, и в России побывало по полтысячи туристов. Для тех лет это был большой прорыв в туризме. Уже другие рекорды ставят в наше время.

«Каждый год мы устанавливаем новый небольшой рекорд, у нас положительная динамика – мы прирастаем китайскими туристами, это уверенный хороший показатель. Этим летом мы превысили абсолютную планку по однодневному въезду китайских туристов – больше 4-х тысяч человек, это очень серьезный показатель», – говорит исполняющая обязанности министра внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области Екатерина Киреева.

Сейчас Амурская область – один из российских лидеров по количеству китайских туристов. В этом Приамурье уступает только Москве, Санкт-Петербургу и Приморью.

«Интерес к России со стороны китайского туризма всегда был повышенным, как и в прежние 80-е годы, начиная с 80-х годов и по настоящее время. На протяжении 30 лет мы сотрудничаем с фирмой "Амуртурист". В Благовещенск и вообще в Россию китайских туристов приезжает очень много, благодаря тому, что наши отношения в последнее время развиваются стремительными темпами», – отмечает гендиректор туристической компании «Интурист» Фу Цзюньюй.

За все 30 лет границу в обоих направлениях пересекли 4 миллиона человек. С появлением международного моста и канатной дороги через Амур эта цифра, как ожидается, увеличится в разы. И, возможно, наступит новый этап российско-китайских отношений.