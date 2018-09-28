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28сентября
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СМИ: экс-министр культуры Приамурья Самарин покидает сахалинское правительство

СМИ: экс-министр культуры Приамурья Самарин покидает сахалинское правительство

Сахалинские СМИ сообщают о том, что бывший амурский чиновник Алексей Самарин уходит из правительства Сахалинской области. По некоторым данным, именно пятница, 28 сентября, стала последним днем его работы в качестве министра культуры и архивного дела региона.

Как сообщает ИА Sakh.com, вопрос об отставке чиновника за последний год поднимался неоднократно. Несмотря на это, Самарин оставался на должности министра до «особого распоряжения». Что это было за распоряжение, не уточняется.

Как сообщало Амур.инфо, до отъезда на остров из Приамурья Алексей Самарин был министром культуры и архивного дела Амурской области. Он вошел в число амурских министров, которых не переутвердили в должности при формировании состава правительства новым губернатором Александром Козловым.

На аналогичную должность на Сахалине Алексея Самарина рекомендовал Олегу Кожемяко известный артист Сергей Степанченко. Островным министром Самарин проработал больше двух лет. И становится очередным амурским чиновником, покидающим правительство Сахалина.

Недавно свой пост оставил Олег Кожемяко, который руководил Сахалинской областью после Приамурья. Теперь на острове строят предположения, кто будет следующим из его амурской команды, покинувшим сахалинский «белый дом».

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#Дальний Восток #культура


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Комментарии
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  • krasnova

    krasnova
    19 минут назад

    Во Владик поехал вслед за хозяином. Моя подруга просто счастлива, что этот министр культуры уехал.

  • just me

    just me
    1 минута назад

    Процесс пошёл. Интересно, что они будут делать, если его не выберут?)

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