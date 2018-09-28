В Тыгде вахтовики остались без денег и еды (видео)

В поселке Тыгда Магдагачинского района коллектив одной из организаций проводит вынужденную голодовку. С 24 сентября вахтовиков перестали кормить в столовой, объяснив это образовавшейся задолженностью.

При этом работникам не выплатили зарплату и авансы. Таким образом, питаться за свой счет они не могут – платить нечем. В настоящее время люди находятся на рабочих местах, но не работают.

«У нас тут 21 человек – из Амурской, Сахалинской областей, Читы. Четыре дня мы ничего не ели. Начальство уехало, кинуло нас», – говорят вахтовики. Мужчины работают в организации ООО «Группа компаний "Промышленный регион Дальнего Востока"», строят нефтеперерабатывающую станцию МТС-23.

«Написали обращение в Трудовую инспекцию. Приезжала прокуратура, ФСБ, Следственный комитет. До 1 октября пообещали дать ответ. А нам как быть – даже разъехаться не на что. Полтора-два месяца ничего не платят», – рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» Никита, один из сотрудников организации. «Я семью не видел два месяца, я детей на 1 сентября одеть не смог!» – добавил мужчина.

По его словам, генеральный директор Александр Конев объяснил работникам, что деньги пока не перевели, но проблема должна решиться в кратчайшие сроки. Однако рабочие не верят руководителю. 15 сентября несколько сотрудников написали заявления об увольнении по собственному желанию. Расчет, по их словам, люди до сих пор не получили.

В прокуратуре Амурской области сообщили, что ведомство проводит проверку по факту невыплаты заработной платы сотрудникам ООО «Сфера», которое также находится в поселке Тыгда Магдагачинского района. Эта организация строит МТС-23, а ООО «Группа компаний Промышленный регион Дальнего Востока» является подрядчиком. Также в прокуратуре Амурской области пообещали провести проверку фактов, описанных участниками забастовки.

Пока материал готовился к публикации, с редакцией ИА «Амур.инфо» связался представитель работников ООО «Группа компаний Промышленный регион Дальнего Востока» и сообщил, что, по последним данным, субподрядчик пообещал сейчас возобновить работу столовой, а аванс выплатить 3 октября.