45 гимназистов Белогорска посвятили в юнармейцы

Ряды юнармейцев Белогорска пополнились. 28 сентября у Мемориала воинской Славы состоялось торжественное посвящение учащихся гимназии №1. Во Всероссийское военно-патриотическое общественное движение вступили 45 школьников.

Участником торжественной линейки стал начальник местного отделения детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия Белогорска, подполковник запаса, руководитель ВПК «Зенит» Леонид Шапорова, представители 35-й Армии, военкомата, боевого братства, Комитета по образованию, Администрации Гимназии №1, школьники и их родители.

Церемонию торжественного посвящения учащихся в ряды Юнармии начали с выноса государственного флага РФ, знамени Юнармии и знамени ВПК «Патриот», гимна России. Торжественную клятву юнармейцев приняли учащиеся 10 и 5 класса.

Впервые в Белогорске ряды юнармейцев пополнили четверо учащихся 3 класса. Согласно уставу юнармии участником патриотического движения могут стать добровольцы с 8 лет.

По традиции завершили праздник гимном юнармейцев, сообщает пресс-служба Белогорской администрации.

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