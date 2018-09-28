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Амуржилинспекция заняла 1-е место в рейтинге государственных жилищных инспекций РФ

Амуржилинспекция заняла 1-е место в рейтинге государственных жилищных инспекций РФ
Фото: spravka333333.ru

12 субъектов Российской Федерации, в числе которых Амурская область, разделили 1-е место в рейтинге государственных жилищных инспекций (ГЖИ) страны. Об этом 27 сентября сообщил главный государственный жилищный инспектор России – заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства страны Андрей Чибис.

Данный рейтинг был подготовлен Минстроем России по итогам работы во втором квартале 2018 года. Андрей Чибис отметил, что практически повсеместно очевиден прогресс в деятельности инспекций, люди с большим доверием, чем прежде, относятся к ним, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

«Мы находимся в прямом контакте с людьми, стремимся решать поступающие вопросы и проблемы с максимальной самоотдачей, – прокомментировала начальник Амуржилинспекции Светлана Федорченко. – Сегодняшний результат – первое место, конечно же, заслуга всего нашего коллектива, и остается только одно – держать эту высокую планку, а самое главное – еще более эффективно помогать людям в решении их жилищных проблем».

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Комментарии
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  • Kats

    Kats
    1 час назад

    Это та инспекция, которая на 2 жалобы о сносе несущей конструкции в одной из квартир многоэтажки никак не отреагировала, потому что ее собственник при должности в администрации? Да уж....конечно доверия у людей добавилось!

  • домовенок

    домовенок
    15 минут назад

    Вот это пердюмонокль! Значит все остальные еще хуже?

  • Petta

    Petta
    10 минут назад

    Мне казалось, что хуже, чем у нас не бывает, а оно то оказалось

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