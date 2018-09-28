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Амурские спортсмены привезли медали с первенства мира по джиу-джитсу

Амурские спортсмены привезли медали с первенства мира по джиу-джитсу
Фото: minsportamur.ru

27 сентября команда амурских спортсменов по джиу-джитсу вернулась с первенства мира по этому виду спорта, которое проходило в Греции. Амурчане завоевали на соревнованиях медали разного достоинства, а один из них, Анатолий Ложкин, стал обладателем золота.

В Благовещенск приехали Дарья Строева, занявшая второе место, Дарья Корнеева, ставшая обладательницей бронзы, их тренеры Анатолий Цымбалюк и Евгений Сороковиков. Победитель первенства Анатолий Ложкин задержался по делам и прибудет позже, сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области.

В аэропорту Благовещенска спортсменов встретили родные и представители Регионального центра спортивной подготовки, обеспечившего их пребывание на международных соревнованиях. Начальник отдела сборных команд Ольга Богомолова пожелала спортсменам и их тренерам новых побед, достойно защищать честь Амурской области на российских и международных первенствах.

Видео: jurgen amurwind

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