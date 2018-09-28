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28сентября
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«Радуга здоровья», фестиваль актуального научного кино: выходные в Благовещенске

«Радуга здоровья», фестиваль актуального научного кино: выходные в Благовещенске

В эти выходные в Благовещенске состоится традиционная акция «Радуга здоровья». Кроме того, горожане смогут побывать на фестивале огненного искусства и на фестивале актуального научного кино. Пройдет и ежегодная легкоатлетическая эстафета памяти тренера Григория Белоуса. Амур.инфо рассказывает, где и как можно провести свободное время.

Суббота, 29 сентября

В спорткомплексе «Юность» пройдет первенство города Благовещенска по кикбоксингу среди школьников. Начало в 11:00.

С 09:00 до 13:00 на территории Общественно-культурного центра состоится XIII городская молодежная акция «Радуга здоровья». В программе планируется: работа мобильной флюорографической станции; консультации офтальмолога, терапевта; работа прививочного пункта по вакцинации взрослого населения и студенческой молодежи против гриппа; сдача норм ГТО. Будет возможность измерить рост, вес, обхват талии, объём груди, силу кисти; определить количество жира и жидкости в организме, мышечной и костной массы, метаболизма и степень насыщения крови кислородом. Также будет возможность проверить уровень сахара в крови, сделать экспресс тест на ВИЧ, провести УЗИ щитовидной железы.

В ДК Профсоюзов состоится большой праздничный концерт, посвященный открытию юбилейного, 30-го сезона и приуроченный ко Дню пожилого человека. Начало в 14:00.

На площади ОКЦ пройдет фестиваль огненного искусства. Начало в 18:00.

Воскресенье, 30 сентября

В спорткомплексе «Юность» пройдет открытый чемпионат города Благовещенска по вольной борьбе памяти Сергея Лазуткина. Парад открытия соревнований состоится в 12:00. В мероприятии примут участие около 150 человек из Хабаровского края, а также спортсмены из городов и районов Амурской области.

В 11:00 стартует осенняя легкоатлетическая эстафета, посвященная памяти Григория Андреевича Белоуса, преподавателя Благовещенского физкультурного техникума.

Суббота и воскресенье, 29 и 30 сентября

На территории турбазы «Мухинка» 29 и 30 сентября будет проходить открытый чемпионат города Благовещенска по спортивному туризму на пешеходных дистанциях на естественном рельефе. Начало в 11:00. В мероприятии примет участие около 70 человек.

С 28 по 30 сентября Благовещенск присоединится к российскому фестивалю актуального научного кино и Дням научного кино. Программа включает кинопоказы, работу открытых лабораторий, проведение лекций, дискуссий, мастер-классов. Все мероприятия пройдут в АОДНТ. Познакомиться с расписанием можно по ссылке.

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