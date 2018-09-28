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28сентября
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сегодня, 15:59 0

В Благовещенске автобусы меняют маршруты

В Благовещенске автобусы меняют маршруты
Фото: администрация Благовещенска

30 сентября, в воскресенье, в Благовещенске общественный транспорт на время изменит схему движения. На улице Ленина проведут легкоатлетическую эстафету имени тренера Григория Белоуса. Он трагически погиб 29 сентября 2013 года, когда наносил на проезжую часть разметку перед эстафетой.

С 10:00 в связи с проведением соревнований будет перекрыта улица Ленина от Шимановского до Комсомольской. Улица Комсомольская останется открытой для движения транспорта. В связи с ограничением движения с 10:00 до 14:30 городские автобусы пойдут по следующим улицам:

№ 22: Калинина – Зейская – Шевченко – Горького – Пионерская – Зейская – Калинина, далее по маршруту.

№ 11, К: Ленина – Комсомольская – Зейская – Шимановского – Ленина далее по маршрутам.

№ 2, № 2а, № 5, № 7, № 39: Ленина – Комсомольская – Зейская – 50-летия Октября далее по маршрутам.

№ 4, № 9, № 28, № 30,№ 31: 50-летия Октября – Зейская – Шимановского – Ленина далее по маршрутам.

№ 12: Шевченко – Зейская далее по маршруту.

№ 8, № 26, № 106: 50-летия Октября – Зейская – Калинина, далее по маршрутам.

В период закрытия движения на улице Ленина отправление автобусов № 16с, № 41с, № 101 будет осуществляться от остановочного пункта Зейская/Б.Хмельницкого, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

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#спорт #транспорт


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