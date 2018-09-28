В Благовещенске автобусы меняют маршруты

Фото: администрация Благовещенска

С 10:00 в связи с проведением соревнований будет перекрыта улица Ленина от Шимановского до Комсомольской. Улица Комсомольская останется открытой для движения транспорта. В связи с ограничением движения с 10:00 до 14:30 городские автобусы пойдут по следующим улицам:

№ 22: Калинина – Зейская – Шевченко – Горького – Пионерская – Зейская – Калинина, далее по маршруту.

№ 11, К: Ленина – Комсомольская – Зейская – Шимановского – Ленина далее по маршрутам.

№ 2, № 2а, № 5, № 7, № 39: Ленина – Комсомольская – Зейская – 50-летия Октября далее по маршрутам.

№ 4, № 9, № 28, № 30,№ 31: 50-летия Октября – Зейская – Шимановского – Ленина далее по маршрутам.

№ 12: Шевченко – Зейская далее по маршруту.

№ 8, № 26, № 106: 50-летия Октября – Зейская – Калинина, далее по маршрутам.

В период закрытия движения на улице Ленина отправление автобусов № 16с, № 41с, № 101 будет осуществляться от остановочного пункта Зейская/Б.Хмельницкого, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.