Главой Архаринского района выбрали действующего главу поселка Архара

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В Архаринском районе состоялись выбора нового главы муниципального образования. Это произошло на 16-м заседании районного совета. Большинством голосов депутатов руководителем района была избрана Елена Петровна Манаева. Сразу приступить к выполнению своих полномочий она не может, так как является действующей главой поселка Архара.

Голосование за главу проходило в два тура. Депутатам предстояло отдать свой голос за одного из трех кандидатов: Алексея Максутова – нынешнего исполняющего обязанности главы района; Елену Манаеву – главу пгт Архара и Ивана Адаменко – главу МО «Аркадьевский сельсовет».

Еще два претендента на должность главы района, рекомендованные конкурсной комиссией, сняли свои кандидатуры до начала голосования. Это Тамара Коротун – главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом Архаринского район и Сергей Варкентин – председатель районного совета народных депутатов.

На заседании присутствовали 16 депутатов из 18. В первом туре ни один из кандидатов не смог набрать необходимое количество голосов в свою поддержку – минимум 10. За Елену Манаеву проголосовали 9 человек, за Алексея Максутова – 3, за Ивана Адаменко – 2.

После этого был объявлен второй тур. В нем народные избранники выбирали из двух претендентов, набравших наибольшее количество голосов. В итоге Елену Манаеву поддержали 11 человек, а Алексея Максутова – четверо. Таким образом, главой Архаринского района была избрана действующая глава Архары.

Теперь по закону Елена Манаева должна в течение пяти дней, начиная с 27 сентября, сложить с себя полномочия руководителя поселка. Для этого на 1 октября уже запланирована внеочередная сессия поселкового совета, так как за досрочную отставку Елена Петровны должны проголосовать народные избранники Архары.

После этого, собственноручно подписав решение о своем вступлении в должность, Елена Манаева может приступить к обязанностям главы района. Для этого, согласно уставу района, ей не нужно ждать инаугурации. Торжественная церемония запланирована на 4 октября.

Архарой Елена Манаева руководила с 2008 года. Два срока ее избирали жители на всенародном голосовании, а после отмены прямых выборов за ее кандидатуру в 2017 году проголосовали депутаты поселкового совета. Свое решение перейти из администрации поселка в администрацию района, новый глава объяснила так: «Когда выдвигались первые кандидатуры и обсуждались, я посчитала, что от меня будет больше пользы, у меня больше опыта. В системе органов местного самоуправления я работаю больше 20 лет, начинала с бухгалтера. И потом, у нас в последнее время как-то главы района не задерживались. Три последних главы, не дорабатывая срок своих полномочий, подавали в отставку. Решила переломить ситуацию, чтобы она стабилизировалась».

Как сообщало Амур.инфо, прежний глава Архаринского района Дмитрий Лукьянчук подал в отставку в июле текущего года, хотя срок его полномочий истекал только через два года. К добровольному сложению полномочий главы его подтолкнуло представление областной прокуратуры об устранении нарушений антикоррупционного законодательства.

До Лукьянчука с марта 2011 года до апреля 2015 года районом руководил Эдуард Мисюк. Свой пост он оставил на год раньше срока. Он стал фигурантом уголовного дела по превышению должностных полномочий, которое закончилось условным сроком лишения свободы. До Эдуарда Мисюка главой Архаринского района был Александр Бочкарёв, который просидел в этом кресле три года и также досрочно его оставил.

После вступления в должность Елена Манаева собирается обратить внимание сразу на несколько моментов.

«Естественно, это кадровый вопрос. Потому что глава должен работать со своей командой, с людьми, в которых он уверен и с которыми ему комфортно. Фамилий называть пока не буду, но это касается первого заместителя, зама по соцвопросам и начальника юридического отдела, которого, как я понимаю, там нет. Затем отопительный период на носу – с 1 октября, плюс пожароопасный период. Также надо налаживать взаимодействие с главами сельских поселений. Потому что в последние годы у нас не на высшем уровне было взаимодействие, это я как глава поселка говорю. Ну и на первой сессии наметила внести изменения в структуру, но пока говорить не буду, в чем именно будет заключаться изменение», – рассказала она.

До вступления в должность Елены Манаевой исполнять обязанности главы района будет по-прежнему Алексей Максутов.

В Архаре исполнять обязанности главы после ухода Манаевой будет заместитель главы администрации Максим Крошко. Нового руководителя там выберут также путем конкурса.