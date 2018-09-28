Женщина засудила амурскую турфирму из-за полученной на отдыхе травмы

Фото: izvmor.ru

Жительница города Игарка Красноярского края сумела привлечь к ответственности через суд одну из турфирм Приамурья. Женщина получила увечье во время туристско-экскурсионной поездки в Китай. Пострадавшей даже пришлось делать операцию.

Туристка приобрела в фирме путевку на путешествие по маршруту Благовещенск – Хэйхэ – Удалянчи и обратно, заплатив за 14-дневный отдых 25,8 тысячи рублей. На обратном пути из Хэйхэ в Благовещенск при погрузке туристов на паром, переходя по трапу с берега на судно, женщина получила травму в виде «травматического отрыва мягких тканей ногтевой фаланги пальца кисти», сообщается на сайте Красноярского краевого суда. Представитель туристической компании оказал пострадавшей первую помощь, затем ей сделали операцию в Городской клинической больнице Благовещенска. После этого женщина прошла лечение в Красноярской краевой больнице. Она обратилась в Игарский городской суд с иском о защите прав потребителя.

Рассматривая гражданское дело, городской суд указал, что в заключенном между компанией и туристом договоре присутствовало условие: продавец туристского продукта не несет ответственности за обслуживание на транспорте, ответственность за качество обслуживания и соблюдение сроков перевозки лежала на перевозчике. Поэтому виновным в причинении вреда здоровью истицы суд признал осуществлявшего перевозку пассажиров речным транспортом перевозчика, информация о котором в материалах дела отсутствовала. В итоге суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований женщины к турфирме.

Туристка обжаловала данное судебное решение. Она сочла, что ответственность за причиненный вред лежит именно на фирме, продавшей туристическую путевку. Женщина отметила, что не вступала в какие-либо договорные отношения с перевозчиком, отдельно пассажирские билеты не покупала.

Изучив представленные по делу доказательства, заслушав мнения сторон и обсудив доводы апелляционной жалобы, Красноярский краевой суд отменил решение суда первой инстанции. Краевой суд установил, что услуга по перевозке к месту отдыха и обратно входила в стоимость путевки, поскольку отдельный договор на перевозку туристка не заключала и билеты на проезд паромом в обе стороны не приобретала. Вместе с тем доказательств обратного ответчик суду не представил. При таких обстоятельствах краевой суд пришел к выводу, что фирма не обеспечила туристу безопасные условия путешествия, и возложил на ответчика обязанность по возмещению причиненного вреда.

В августе 2018 года Красноярский краевой суд постановил взыскать с турфирмы в пользу женщины 20 тысяч рублей компенсации морального вреда и 10 тысяч рублей штрафа – за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке. Судебное решение вступило в законную силу.