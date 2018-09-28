В Хабаровске женщина пыталась избавиться от новорожденного ребенка

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Мать двоих детей задержали полицейские за попытку продажи своего ребенка. 14 сентября 23-летняя девушка родила девочку. Хабаровчанка не хотела этого ребенка и решила от него избавиться.

Попытка избавления была связана с тем, что у девушки уже было одно дитя, и воспитывала она его одна. Учитывая свое финансовое положение, она понимала, что двоих детей обеспечить не сможет.

«26-летняя знакомая предложила отдать ей ребенка. На четвертый день после родов малышка была передана подруге», – рассказали полицейские Хабаровского края.

Никаких особых схем по передаче девочки женщины не придумали и пошли по разным инстанциям для регистрации девочки и придания сделке законности. В государственных органах они пояснили, что ребенок родился при помощи вспомогательной репродуктивной технологии суррогатного материнства. Это легенда не сработала, и на горе-мамаш обратили внимание сотрудники Следственного комитета по Хабаровскому краю.

«В отношении обеих женщин возбудили уголовное дело, предусмотренное пунктами "б,з" части 2 статьи 127.1 УК РФ "Торговля несовершеннолетним заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". Максимальное наказание по данной части статьи подразумевает лишение свободы на срок от трех до десяти лет», – прокомментировал Илья Гудков, старший помощник руководителя СУ Следственного комитета России по Хабаровскому краю.

Изначально правоохранительным органам поступила информация, что молодая хабаровчанка оценила свою дочь в 120 тысяч рублей. Однако в ходе следствия эти слухи были опровергнуты.

«Фигурантки уголовного дела полностью сознались в содеянном и активно сотрудничают со следствием. По факту таких последствий можно было избежать, если бы девушки действовали согласно законодательству РФ», – поясняют правоохранители.

Молодая мать должна написать отказную от ребенка, после чего он попадает в специализированный центр. Желающие стать родителями обращаются туда, подают документы и после ряда проверок им передают дитя. Женщины не захотели собирать все документы и решили упростить путь передачи ребенка.

«Ранее обвиняемые не привлекались к уголовной ответственности, и в связи с тем, что они активно сотрудничают со следствием, им была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», – добавили полицейские.

Ребенок сейчас передан в «Перинатальный центр» на содержание. По факту происшествия проводится расследование, сообщает DVHab.ru.