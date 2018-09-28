Объявлена дата начала отопительного сезона в Благовещенске

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Отопительный сезон 2018-2019 года в Благовещенске начнется 1 октября. Данные сроки утверждены администрацией столицы Приамурья.

Теплоснабжающие организации приступят к плавному запуску централизованных систем теплоснабжения города. 1 октября Он должен быть осуществлен в трехдневный срок. До подачи тепла горожанам необходимо закрыть все краны на радиаторах и трубах отопления.

Если по истечении трех дней у потребителей, подключенных к сетям централизованного теплоснабжения, будет отсутствовать отопление, им необходимо обратиться в свою управляющую компанию, товарищество собственников жилья или жилищно-строительный кооператив, сообщает пресс-служба городской администрации.

О случаях бездействия управляющих компаний после обращения жители Благовещенска могут сообщать в Инстаграме: аккаунт blagoveshchensk.rf.