Благовещенский микрорайон Европейский два месяца живет без горячей воды

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Как сообщало ИА «Амур.инфо», после дождей 16 и 17 июня переполнилась река Чигиринка, которая находится в районе улиц Василенко и Студенческой. Ливневая канализация забилась грунтом с чигиринских полей. В результате пропускная способность водоотводной системы сильно уменьшилась. В конце июня Чигиринку обследовали, выявили два узких участка труб. Их требовалось заменить на трубы большего диаметра. Построить обводной канал планировали за полтора-два месяца. Из резервного фонда губернатора выделили 2,5 миллиона рублей. Заказчиком работ является Городское управление капитального строительства, а подрядчиком – ООО «Сервер».

Когда начались работы, в многоэтажках микрорайона Европейский отключили горячую воду. «Сначала вывесили объявления, что в связи с проведением ремонта теплосетей горячей воды не будет до 23 августа. Но после этой даты вода так и не появилась», – рассказывает жительница Европейского Евгения Сидоренко. Девушка выяснила в ГУКС, что контракт на выполнение работ заключен до 15 сентября и работы в любом случае должны закончиться к 15 сентября. Тем не менее горячее водоснабжение не вернулось в квартиры и после указанной даты.

В ГУКС жильцам Европейского объяснили, что отсутствие горячей воды связано с заменой труб по улице Воронкова. Управляющей компании, обслуживающей дома в Европейском, ООО «Сервер» предоставил график, по которому воду должны включить с 1 октября. «Сегодня я позвонила в "Сервер", но они ничего не гарантируют. Получается, всем безразлично, будет ли у нас вода», – констатирует Евгения Сидоренко. Директор ООО «Сервер» Александр Харченко на момент публикации оказался недоступным для комментариев.

Объяснение ситуации дал и.о. начальника управления ЖКХ администрации Благовещенска Михаил Пищик. «Действительно, процесс замены труб несколько затянулся. Причинами задержки стали ливневые дожди в течение лета, и, как следствие, высокий уровень влажности почвы. К тому же в месте проведения работ пролегают коммуникации, проходит ливневая канализация. Кроме того, в этом районе находятся киоски», – пояснил Михаил Владимирович.

Михаил Пищик заявил, что завершение работ совпадет с подачей горячей воды в дома Европейского. По его словам, это произойдет в понедельник, 1 октября. «Сегодня на Воронкова уже заканчивают строительно-монтажные работы», – добавил Михаил Пищик. Он также отметил, что расчеты с подрядчиком проводятся в соответствии с заключенным договором и затянувшийся срок выполнения работ не повлечет увеличения расходов.