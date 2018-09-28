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28сентября
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сегодня, 14:27 0

В Белогорске пропала 18-летняя студентка

В Белогорске пропала 18-летняя студентка
Фото: amur28.info

МО МВД России «Белогорский» разыскивает 18-летнюю Яну Ищук. Девушка – студентка Амурского колледжа сервиса и торговли. Последний раз она была на занятиях 3 сентября и с тех пор в колледже не появлялась. Где Яна находится сейчас, неизвестно.

О пропаже девушки 28 сентября сообщает ИА «Амур28.инфо» со ссылкой на полицию. В правоохранительных органах ИА «Амур.инфо» данную информацию подтвердили.

Приметы Яны: на вид 16-18 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Яны, просят сообщить об этом по телефонам: 02, 2-41-19, 8-914-040-20-25.

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#Белогорск #происшествия


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