Уфологи: пропавший на Марсе ровер был похищен инопланетянами

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Пропавший после необычной пылевой бури на Марсе исследовательский аппарат Opportunity, скорее всего, попал в специально созданную ловушку, считают исследователи инопланетного разума. Этот потерянный марсоход помог уфологам заметить на поверхности Марса подземелье пришельцев.

Отправленный на Красную Планету ровер Opportunity был обнаружен со спутника благодаря фото высочайшего разрешения. Аппарат изначально должен был проработать всего 3 месяца, но функционировал практически 15 лет. Столь продолжительная работа стала возможна благодаря экономному расходу заряда батарей и поддержанию температуры при помощи солнечной энергии.

На Марсе часто возникают мощнейшие пылевые бури, не утихающие 2-3 недели. Ученые научились предсказывать их появление при помощи снимков звездного неба, сделанных марсоходом. Несколько раз исследователи предсказывали потерю аппарата, но всегда «умной» машине удавалось избежать серьёзных неприятностей.

В последний раз марсоход выходил на связь 10 июня, после чего ушел в режим спячки. Уфологи отметили тот факт, что буря, накрывшая машину, возникла неожиданно и была весьма мощной. Именно поэтому они сделали предположение, что эта буря была вызвана чьим-то желанием.

Неопознанный разум вознамерился разобраться с ровером, неспешно шуршащим по поверхности, и создал подобное явление. Поэтому аппарат был похищен инопланетянами для неизвестных целей. Возможно, обнаруженный аппарат мог найти доказательства присутствия жизни на Марсе. Возможно, цель данной операции, напротив, состояла в передаче какого-либо послания. Точнее разобраться в ситуации будет возможность тогда, когда функционирование аппарата будет восстановлено. На эти работы может уйти несколько месяцев.

Фото: VistaNews.ru

В NASA не успели отретушировать снимки Марсианского разведывательного спутника, сделанных сразу после прекращения Большой пыльной бури, продолжавшейся более трех месяцев. Уфологи, изучив фотографии, заявили, что на Марсе в пещере на склоне Долины настойчивости, обнаружена база пришельцев. Об этом свидетельствует светящийся объект, расположенный ниже уровня поверхности склона, в углублении явно не природного происхождения. Кроме того, примерно в ста километрах от объекта расположена довольно загадочная структура, напоминающая усеченную пирамиду или белую коробку неправильной формы.

Фото: VistaNews.ru

После публичного отчета уфологов в NASA поступили опровержения, в которых говорилось о потере связи с Opportunity rover и недостатка солнечного света, спровоцированного пылевой бурей. Тем не менее, МРС зафиксировал размеры «коробки». Они составляют 47 метров, что является идеальными параметрами для космического аппарата-разведчика, сообщает VistaNews.ru.