На льготные перевозки для Дальнего Востока выделят 400 миллионов рублей

Фото: press.lv

27 сентября на заседании кабинета министров был представлен проект распоряжения правительства РФ о допфинансировании авиаперевозок для Дальнего Востока. На 2018 год предлагается выделить дополнительно 400 миллионов рублей для предоставления субсидий организациям воздушного транспорта. Эти деньги пойдут на обеспечение доступности авиаперевозок с Дальнего Востока и в обратном направлении и на региональные авиаперевозки в ДФО.

Средства выделят из резервного фонда правительства. Предполагается, что 300 миллионов рублей будут использованы для осуществления региональных воздушных перевозок. А еще 100 миллионов рублей пойдут на осуществление авиаперевозок между Дальним Востоком и европейской частью страны. Финансирование для увеличения объема воздушных перевозок пассажиров будет направлено для поддержки тех дальневосточных регионов, в которых транспортное сообщение с другими субъектами Российской Федерации иными видами транспорта является затруднительным.

Льготные билеты могут приобрести российские граждане в возрасте до 23 лет, женщины в возрасте свыше 55 лет, мужчины в возрасте свыше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалиды с детства II или III группы. Как пояснили в Минвостокразвития, по предложению регионов министерство выступило с инициативой расширить льготную категорию на многодетных родителей (их на Дальнем Востоке 125 тысяч), чтобы многодетные родители, тоже могли пользоваться льготными авиабилетами.

Благодаря принятым мерам субсидированными авиаперелетами могут воспользоваться до 60 тысяч человек: до 45 тысяч пассажиров на авиаперелетах внутри Дальнего Востока и не менее 15 тысяч пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении.

«Для Дальнего Востока обеспечение транспортной доступности является краеугольным камнем. Для многих территорий округа авиаперелеты являются единственным возможным сообщением. От решения этой задачи напрямую зависит качество жизни. Сейчас этот вопрос шаг за шагом последовательно прорабатывается», – заявил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

Также глава Минвостокразвития России отметил, что совместно с Минтрансом России принято решение по созданию межведомственной рабочей группы, в которую войдут представители дальневосточных регионов, авиакомпаний, компаний, поставляющих топливо, ответственных за аэропортовую сеть. «Наша задача сегодня – как раз в момент формирования нового бюджета на ближайшую трехлетку и формирования летнего расписания, в которое обычно возникает пик нагрузок, – успеть принять решения, которые нивелируют все проблемы и риски», – подчеркнул министр.

В программе субсидирования воздушных перевозок с Дальнего Востока в центральную часть страны и обратно в начале года были задействованы семь авиакомпаний: «Аэрофлот-российские авиалинии», «Алроса», «Норд Стар», «Сибирь», «Уральские авиалинии», «ЮТэйр» и «Якутия». К авиакомпаниям, которые участвуют в программе перевозки пассажиров на Дальний Восток, в июле присоединилась и авиакомпания «Северный ветер». Она будет выполнять рейсы из Москвы в Хабаровск, Благовещенск и Магадан.

Программа субсидирования реализовывалась в соответствии с постановлением правительства России от 2 марта 2018 года. На субсидирование пассажирских перевозок на Дальний Восток, в Симферополь и из Калининграда в 2018 году из федерального бюджета было заложено 3,8 миллиарда рублей, из них 2,9 миллиарда рублей – для Дальнего Востока, включая перераспределенные средства в размере 481 миллиона рублей. По данным Росавиации, благодаря этому более 424,8 тысячи пассажиров могли воспользоваться льготными билетами по 57 направлениям по программе субсидированных воздушных перевозок на Дальний Восток, включая перелеты в пределах Дальневосточного федерального округа и перевозку детей во всероссийский детский центр «Океан».

15 августа председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил выделить из резервного фонда 400 миллионов рублей и в рамках корректировки бюджета предусмотреть еще 300 миллионов.