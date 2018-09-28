В выходные в Благовещенске пройдут соревнования спорттуристов

В предстоящие выходные, 29 и 30 сентября, в Благовещенске состоится открытый чемпионат города по спортивному туризму на естественном рельефе. Он пройдет в урочище Мухинское.

Участникам соревнований предстоит преодолеть пешеходные дистанции разной протяженности и дистанцию «пешеходная связка» – это когда бегут двое спортсменов и помогают друг другу. Команда-чемпион определяется в каждом классе. Также 29 сентября желающие примут участие в Кубке Амурской области по спортивному туризму, посвященному памяти Евгении Борсовой. Она занималась спортивным туризмом и ориентированием, была активным человеком. После того как Евгения умерла от рака, ее друзья-туристы решили учредить ежегодный Кубок в ее честь.

В открытом чемпионате Благовещенска примут участие более 50 спортсменов со всей Амурской области. Возраст участников – от 12 лет.

Организаторы соревнований – управление физической культуры, спорта и делам молодежи, некоммерческое партнерство «Туристы Амура».