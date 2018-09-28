Огнем и топором: в Приамурье представителям КПРФ повредили автомобили

За последние несколько дней в Приамурье произошли сразу два происшествия, связанные с представителями регионального отделения КПРФ. Обоим повредили автомобили – одному огнем, а другому – топором. Они не исключают, что инциденты связаны с их политической деятельностью.

Первый случай произошел в поселке Магдагачи. В ночь с 26 на 27 сентября на базе, принадлежащей предпринимателю, первому секретарю местного райкома КПРФ Биарслану Нурмагомедову, загорелся автомобиль спецтехники. Это случилось около 4-х часов утра.

Как рассказал владелец, об инциденте он узнал от сторожа, который первым и заметил пламя. Загорелся один из трех грузовых автомобилей, стоящих рядом, – как раз тот, что стоял посередине. Он и пострадал, два других успели отогнать. Тушили пламя четверо пожарных из местной ПЧ № 33, которые приехали на сигнал о пожаре. По предварительным подсчетам, ремонт поврежденной техники обойдется в 800 тысяч рублей.

На месте ЧП Биарслан Нурмагомедов обнаружил спички и следы от бензина и цистерны. Предполагаемые улики он снял на видео. «Две охотничьи спички и след – как поджигали. Здесь их канистра была. Вот она линия пошла, как подожгли», – комментирует автор кадров.

По мнению члена КПРФ, случившееся может быть связано с его политической деятельностью – около полугода назад он стал первым секретарем Магдагачинского райкома КПРФ. А также ведет активную политическую деятельность.

«Не хотелось бы раньше времени кого-то обвинять. Все улики налицо, что был поджог. Связываю с политической деятельностью – больше некому. Потому что работники у меня нормально зарплату получают, долгов ни перед кем нет. Я считаю, если бы хотели просто поджечь, то прошли бы и сожгли. Могли же сразу три машины облить, поджечь и уйти. А тут и канистра, и линия, и спички, чтобы человек утром пришел и это увидел. Выглядит, как предупреждение, демонстрация. Я активно работаю. На выборах организовывали наблюдение, чтобы не было нарушений, люди активно вступают в КПРФ. И кому-то это может не нравиться. Можно только догадываться, но обвинять я никого не хочу», – прокомментировал случившееся Биарслан Нурмагомедов.

Несколько часов спустя, вечером 27 сентября, в Тынде неизвестный повредил легковой автомобиль, принадлежащий местному депутату городской Думы от КПРФ, припаркованный возле его дома.

«Около 9 часов вечера в дверь позвонил сосед и рассказал, что сидел на балконе, курил. И услышал звук битого стекла. Выглянул и увидел человека невысокого роста, в вязаной шапке, во всем черном, который наносил удары, а потом дворами куда-то скрылся», – рассказал владелец автомобиля Павел Лобода.

Несмотря на то, что произошло все при свете фонаря – автомобиль был припаркован возле фонарного столба, – лицо человека сосед не разглядел. В автомобиле народного избранника разбили все стекла. Предположительно, неизвестный действовал топором.

«Человек готовился. Он пришел туда с топором, а с топорами люди по улице не ходят. Человек брал его, точно зная, куда и зачем он его несет. Да и на улице было не настолько холодно, чтобы надевать вязаную шапку. Я отсек все возможные варианты личностных отношений и не исключаю, что связано это с профессиональной сферой деятельности. Тут же человек, видимо, был очень зол на меня, но у меня, правда, вообще нет таких врагов, которые на такое бы пошли. И нет никаких подозреваемых, кому бы я настолько перешел дорогу», – поделился Павел.

Об этом инциденте написали на сайте амурского отделения КПРФ. В заметке сообщается, что на выборах 9 сентября кандидаты от КПРФ в городскую Думу Тынды взяли большинство мандатов. А одной из первых инициатив депутатов-коммунистов и избранного мэра Марины Михайловой стала отмена так называемых «золотых парашютов» ‒ повышенных пенсий для высших должностных лиц города.

Оба владельца пострадавших автомобилей и в Тынде, и в Магдагачи обратились в полицию. С просьбой прокомментировать случившееся в областное УВД направлен запрос. Тем временем в региональном отделении КПРФ сообщили, что будут следить за ходом работы правоохранительных органов и в случае вопросов к ведению следствия обратятся в надзорные органы.