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28сентября
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Почти 270 тысяч мальков выпустили в Зею в Приамурье

Почти 270 тысяч мальков выпустили в Зею в Приамурье
Фото пресс-службы управления по охране животного мира Приамурья

Почти 270 тысяч мальков сазана выпустили в реку Зею в районе села Красноярово Мазановского района. Вес каждой рыбешки – около 5 граммов, до промысловых размеров сазану нужно расти около пяти лет.

Зарыбление Зеи прошло в два этапа – 19 и 27 сентября. Оно проводилось «в рамках компенсационных мероприятий ряда промышленных и строительных компаний области при участии управления по охране животного мира Приамурья», сообщает пресс-служба ведомства.

Сазаны выросли в прудах и бассейнах Анюйского рыбоводного завода в Хабаровском крае, а в Амурскую область были доставлены спецтранспортом. Дорогу молодь перенесла без потерь.

«Сазан был выбран как наиболее неприхотливый вид, идеально подходящий для наполнения ихтиофауны местных водоемов. Рыба относится к бентофагам – то есть питается в основном придонной растительностью, хотя сазаны достаточно всеядны и без труда кормятся в амурских водоемах. А их в свою очередь с удовольствием едят местные хищники», – рассказал специалист управления Сергей Глущенко.

Первый выпуск – 155 тысяч особей – прошел за счет средств компании, строящей международный мост через Амур. Еще около 115 тысяч мальков выпустили дорожники и золотодобытчики, работающие на территории региона. Таким образом организации компенсируют вред, наносимый природе области их деятельностью.

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#животные #природа


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Комментарии
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  • Сашковна

    Сашковна
    1 час назад

    Вместо мальков прочитала "270 тысяч маньяков". :))))

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