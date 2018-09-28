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В амурской Ивановке пропал один из крымских лебедей

В амурской Ивановке пропал один из крымских лебедей
Фото: архив Амур.инфо

28 сентября в социальных сетях появилась тревожная весть из села Ивановка Ивановского района. Там пропал один из двух лебедей, привезенных из Крыма.

«Сегодня утром обнаружена пропажа, на прудах не досчитались одного лебедя. По последним данным, его видели пролетающим над детским садом "Буратино", в сторону дамбы. Большая просьба к местным жителям: будьте внимательны, если располагаете информацией, сообщите», – написал инстаграм-паблик ivanovka.info.

ИА «Амур.инфо» связалось с Александром Титаренко – человеком, благодаря которому лебеди появились в Ивановке. Он подтвердил данные сведения. Птица улетела, несмотря на то, что у нее подрезаны перья на одном крыле.

«Он на бреющем полете куда-то вылетел, и все, неизвестно», – констатировал Александр Федорович.

Со вторым лебедем, пояснил мужчина, все в порядке.

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#животные #происшествия


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Комментарии
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  • grod

    grod
    2 часа назад

    съели соотечествинники лебедя видимо

  • батарейка

    батарейка
    2 часа назад

    Это были девочка и мальчик? Тогда второй почему не улетел за ним(ней)

  • Stator

    Stator
    2 часа назад

    Коптер нужно в небо поднимать, пока собаки не съели

  • foxik62

    foxik62
    2 часа назад

    Блин, сейчас охотничий сезон, лишь бы не подстрелили долбаки какие-нибудь

  • Vikki

    Vikki
    1 час назад

    А говорят неразлучники. Предатель, кинул девочку

  • us.2001

    us.2001
    41 минута назад

    достало все ( холод собачий зимой,выборы ,перевыборы и т.д. и т.п. )

  • Stator

    Stator
    23 минуты назад

    Вроде как нашли )

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