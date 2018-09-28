В амурской Ивановке пропал один из крымских лебедей

Фото: архив Амур.инфо

«Сегодня утром обнаружена пропажа, на прудах не досчитались одного лебедя. По последним данным, его видели пролетающим над детским садом "Буратино", в сторону дамбы. Большая просьба к местным жителям: будьте внимательны, если располагаете информацией, сообщите», – написал инстаграм-паблик ivanovka.info.

ИА «Амур.инфо» связалось с Александром Титаренко – человеком, благодаря которому лебеди появились в Ивановке. Он подтвердил данные сведения. Птица улетела, несмотря на то, что у нее подрезаны перья на одном крыле.

«Он на бреющем полете куда-то вылетел, и все, неизвестно», – констатировал Александр Федорович.

Со вторым лебедем, пояснил мужчина, все в порядке.