В амурской Ивановке пропал один из крымских лебедей
28 сентября в социальных сетях появилась тревожная весть из села Ивановка Ивановского района. Там пропал один из двух лебедей, привезенных из Крыма.
«Сегодня утром обнаружена пропажа, на прудах не досчитались одного лебедя. По последним данным, его видели пролетающим над детским садом "Буратино", в сторону дамбы. Большая просьба к местным жителям: будьте внимательны, если располагаете информацией, сообщите», – написал инстаграм-паблик ivanovka.info.
ИА «Амур.инфо» связалось с Александром Титаренко – человеком, благодаря которому лебеди появились в Ивановке. Он подтвердил данные сведения. Птица улетела, несмотря на то, что у нее подрезаны перья на одном крыле.
«Он на бреющем полете куда-то вылетел, и все, неизвестно», – констатировал Александр Федорович.
Со вторым лебедем, пояснил мужчина, все в порядке.
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