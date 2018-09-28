На месте пожара в Благовещенске найдено тело мужчины
В ночь на 28 сентября в Благовещенске был пожар в доме по адресу: улица Пролетарская, 63. На месте происшествия было обнаружено тело мужчины. Сейчас случившимся занимаются правоохранители.
Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, сообщение о пожаре поступило в 02:27 – горел двухквартирный деревянный дом. К моменту прибытия пожарных подразделений полыхали крыша, веранда одной из квартир. За 5 минут пламя локализовали, еще через 8 минут было ликвидировано открытое горение.
«При тушении обнаружено тело мужчины. Признаков криминальной смерти, предварительно, не имеется. Следственный отдел по городу Благовещенску проводит проверку, устанавливается личность погибшего», – сообщили информагентству в СУ СКР по Амурской области.
В результате пожара уничтожены веранда и кровля дома, квартира закопчена. В пресс-службе МЧС пояснили, что, предварительно, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем при курении.
Видео: instagram.com/blag_dtp
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