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28сентября
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На месте пожара в Благовещенске найдено тело мужчины

На месте пожара в Благовещенске найдено тело мужчины
Кадр: видео instagram.com/blag_dtp

В ночь на 28 сентября в Благовещенске был пожар в доме по адресу: улица Пролетарская, 63. На месте происшествия было обнаружено тело мужчины. Сейчас случившимся занимаются правоохранители.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, сообщение о пожаре поступило в 02:27 – горел двухквартирный деревянный дом. К моменту прибытия пожарных подразделений полыхали крыша, веранда одной из квартир. За 5 минут пламя локализовали, еще через 8 минут было ликвидировано открытое горение.

«При тушении обнаружено тело мужчины. Признаков криминальной смерти, предварительно, не имеется. Следственный отдел по городу Благовещенску проводит проверку, устанавливается личность погибшего», – сообщили информагентству в СУ СКР по Амурской области.

В результате пожара уничтожены веранда и кровля дома, квартира закопчена. В пресс-службе МЧС пояснили, что, предварительно, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Видео: instagram.com/blag_dtp

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#пожары #происшествия


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