Зарегистрировать авто с замененным двигателем станет проще

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МВД ввело новые правила государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним. Соответствующий приказ, вступит в силу 6 октября 2018 года. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как пишет РИА Новости, по новым правилам, разрешено ставить на учет автомобили с электронными паспортами. При этом с 1 ноября 2019 года использование электронных ПТС станет обязательным для постановки на учёт всех новых автомобилей. Ранее выданные бумажные паспорта будут действовать и далее, при этом владелец по собственному желанию сможет заменить их на электронные. В случае утраты или порчи ПТС собственники, как и раньше, также смогут получить его дубликат. «Переход на электронные паспорта намного надёжнее, он лучше предохраняет от угонов», — комментирует глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

Другое изменение связано с заменой двигателя. До сих пор эта процедура являлась для автовладельцем источником множества проблем. Теперь же установка нового агрегата не потребует какого-либо согласования с ГИБДД, если замена будет происходить на выпускаемый заводом-изготовителем агрегат с аналогичными характеристиками. «Главное, чтобы заменённый двигатель был того же типа и модели, что и ранее установленный на транспортном средстве, не находился в розыске и имел оригинальную заводскую маркировку», — отметила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Новый закон регулирует и такую ситуацию, когда у автомобиля есть сразу несколько собственников. Отныне все владельцы могут вместе обратиться в ГИБДД и написать заявление о согласии на регистрацию машины на одного из них. Есть и более простой вариант решения этой проблемы, когда все собственники оформляют нотариальное согласие на регистрацию автомобиля на одного из них, после чего будущий автовладелец оформляет машину в Госавтоинспекции.

Также новый приказ разрешает ставить автомобиль на учет не только по паспорту, но и по временному удостоверению личности.

Кроме того, в соответствии с законом, расширен перечень документов, подтверждающих факт утилизации авто и служащих основанием для проведения соответствующих регистрационных действий.

В Госавтоинспекции также рассказали о том, как будут выглядеть новые водительские права.

По информации СМИ, на лицевой стороне удостоверения в правом нижнем углу появится значок руля. На задней стороне документа в левом верхнем углу будет размещен QR-код.

Еще одно нововведение – надпись «водительское удостоверение» в верхней части карточки будет дублироваться на английском и французских языках. Иностранные слова появятся на документе впервые с момента вступления нынешнего регламента в силу.

Как сообщалось ранее, в удостоверение встроят микрочип. В МВД также заявляли, что электронный носитель оснастят несколькими дополнительными степенями защиты. Карточка будет пластиковой, верхние и нижние слои планируется сделать лазероактивными. Размер госпошлины не изменился – за права нового типа нужно будет заплатить три тысячи рублей, за свидетельство о регистрации транспортного средства — полторы тысячи.

Касаются изменения и автомобильных номеров. Ранее СМИ со ссылкой на новый ГОСТ сообщили о том, что с 1 января 2019 года российским водителям будут выдавать новые номерные знаки, отличающиеся формой и размером от тех, которые используются сейчас.

Согласно новым правилам, мотоциклисты получат номера уменьшенного размера: 190 на 145 миллиметров. Такое решение было принято из-за того, что в стране много зарубежных мотоциклов, а у них слишком маленькая площадка под номер. Впервые вводятся номера для макси-скутеров. Для них госзнаки будут такого же размера, как для мотоциклов, только с другим набором букв и цифр. Также новый стандарт вводит специальные мотоциклетные номера на красном фоне для работников иностранных дипломатических миссий и знаки для квадроциклов.

Владельцам японских и американских машин с нестандартным местом крепления будут выдавать знаки 290 на 170 миллиметров. У многих таких автомобилей задняя площадка квадратная, и автовладельцам приходится, как и байкерам, использовать переходники или сгибать стандартный номер.

Новые государственные знаки выдадут и владельцам ретро- и спортивных автомобилей. От остальных символов их будут отличать отделенные чертой буквы «К» или «С».