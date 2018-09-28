Сотрудникам тындинского предприятия выплатили долги по зарплате

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В Амурской области после вмешательства прокуратуры работникам строительной организации выплатили задолженность по заработной плате на сумму более 10 миллионов рублей. Такой долг образовался у ПАО «Тындатрасстрой» перед 45 работниками. Деньги не выплачивались с декабря 2017 года по август 2018 года.

Для устранения выявленных нарушений законодательства прокурор в адрес руководителя предприятия внес восемь представлений, по результатам рассмотрения которых три лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Задолженность по заработной плате погашалась и вновь наращивалась.

В целях защиты прав работников организации прокурор в отношении юридического лица ПАО «Тындатрасстрой» и должностных лиц возбудил 12 дел об административных правонарушениях по различным частям статьи 5.27 КоАП РФ за задержку выплаты заработной платы, по результатам рассмотрения которых сумма наложенных штрафов составила около 400 тысяч рублей.

Кроме того, по материалам проверки Тындинского городского прокурора решен вопрос об уголовном преследовании руководителя ПАО «Тындатрансстрой» по статье 145.1 уголовного кодекса РФ (невыплата заработной платы), возбуждено и расследуется уголовное дело.

В результате принятых мер прокурорского реагирования 45 работникам ПАО «Тындатрансстрой» в полном объеме выплачена задолженность по заработной плате в общей сумме свыше 10 миллионов рублей, сообщает прокуратура Амурской области.