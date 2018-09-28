Благовещенцы могут получить бесплатные билеты на «дискотеку на льду» на ледовой арене

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в ТРЦ «Острова», для бронирования доступны 80 билетов, действует принцип «в одни руки – один билет».

«У администратора на ледовой арене будут списки, согласно заявкам, которые были поданы через сайт. Она спросит имя, фамилию, человек назовет, и ему выдадут билет», – сказали в ТРЦ.

Те, кому не достался бесплатный билет на мероприятие, могут приобрести платный за 250 рублей. Сделать это можно у администратора на ледовой арене или в кассе Grand Arena Ostrova.

Обязательное условие для посещения дискотеки – наличие собственных коньков, так как прокат начнет работать на арене не раньше чем через месяц.

Вечерняя дискотека ждет всех желающих в возрасте от 12 лет, отметили в «Островах».