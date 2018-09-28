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Благовещенцы могут получить бесплатные билеты на «дискотеку на льду» на ледовой арене

Благовещенцы могут получить бесплатные билеты на «дискотеку на льду» на ледовой арене

На главной странице сайта ТРЦ «Острова» Благовещенска заработала кнопка для бронирования бесплатного билета на предстоящее мероприятие – «дискотека на льду». Она пройдет на новой ледовой арене «Островов» в пятницу, 28 сентября, с 20:45 до 21:30.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в ТРЦ «Острова», для бронирования доступны 80 билетов, действует принцип «в одни руки – один билет».

«У администратора на ледовой арене будут списки, согласно заявкам, которые были поданы через сайт. Она спросит имя, фамилию, человек назовет, и ему выдадут билет», – сказали в ТРЦ.

Те, кому не достался бесплатный билет на мероприятие, могут приобрести платный за 250 рублей. Сделать это можно у администратора на ледовой арене или в кассе Grand Arena Ostrova.

Обязательное условие для посещения дискотеки – наличие собственных коньков, так как прокат начнет работать на арене не раньше чем через месяц.

Вечерняя дискотека ждет всех желающих в возрасте от 12 лет, отметили в «Островах».

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