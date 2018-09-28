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28сентября
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сегодня, 11:15 0

За два месяца благовещенка несколько раз нарушила ПДД

За два месяца благовещенка несколько раз нарушила ПДД
Фото: AvtoExperts.ru

22 сентября 2018 года в одном из районов Благовещенска произошло ДТП. Прибывшие на место сотрудники ДПС установили, что водитель – женщина 1996 года рождения – управляла автомобилем, будучи лишенной водительских прав. Помимо этого у нее отсутствовал полис ОСАГО. И это оказались не все ее нарушения.

В отношении нарушительницы составлены протоколы об административных правонарушениях по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления», части 2 статьи 12.37 КоАП РФ «Неисполнение владельцем транспортного средства установленной ФЗ обязанности, по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует», статье 19.3 КоАП РФ «Неповиновения законному распоряжению сотрудника полиции».

Выяснилось, что амурчанка в течение двух месяцев неоднократно нарушала ПДД. Семь раз гражданку привлекали к административной ответственности за управление транспортным средством с тонированными стеклами. Это административное правонарушение влечет за собой наложение штрафа в размере 500 рублей, требование об уплате которого женщина не исполнила. Помимо этого полицейскими составлены шесть материалов об административных правонарушениях по статье 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Все административные материалы направлены в суд. По нескольким из них вынесено решение о наложении штрафов на общую сумму 33 000 рублей. Ряд материалов находится на рассмотрении, сообщает амурское управление МВД.

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#закон #транспорт


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