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28сентября
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сегодня, 11:25 2

Валуев советует «не стесняться бедности»

Валуев советует «не стесняться бедности»
Фото: Regnum.com

27 сентября депутат Госдумы Николай Валуев провел онлайн-конференцию, где отвечал на разные вопросы от жителей России. О своем материальном положении депутату рассказала пенсионерка из Кемеровской области.

Женщина не задавала вопроса, а просто рассказала о том, что у нее довольно непростое материальное положение, а пенсии едва хватает на скромную жизнь. По словам женщины, в богатой России жить бедно должно быть стыдно. И это все, что она хотела донести депутату.

Отвечая на слова Макаровой, Валуев процитировал высказывание Василия Шукшина, посоветовав не стесняться своих материальных проблем.

«Уважаемая Алевтина, я понимаю Ваше незаконченное предложение и соглашаюсь с Вами. Рассуждать об этом в таком контексте можно бесконечно, ответ будет также незаконченным. Василий Макарович Шукшин замечательно сказал: "Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым". Не принимайте на свой счет, это опять-таки относится к рассуждениям», – заявил Валуев.

Сам Николай не стесняется своей бедности. За 2017 год депутат заработал 9,5 миллиона рублей, то есть он зарабатывает около 800 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводятся на сайте Госдумы, сообщает Eg.ru.

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#российская власть #финансы


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Комментарии
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  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    9 минут назад

    Какой порядок вы хотите? Когда такой мозг решает что-то? Мы сами же сидим и наблюдаем как нашу родину умственно отсталые люди тянут на дно

  • alex 3

    alex 3
    4 минуты назад

    Такому лучше молчать чем говорить

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