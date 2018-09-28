В дневном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» поговорят о Русском театре и якутском кино

28 сентября в дневном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» – интервью с заслуженным артистом Республики Саха (Якутия), директором Государственного академического Русского драматический театр им. А. С. Пушкина Александром Лобановым и актером театра, заслуженным артистом республики Саха (Якутия) Дмитрием Трофимовым (г. Якутск).

Алексей Воскобойников побеседовал с гостями о Русском театре и якутском кино.

Дневной разворот проведут Алексей Воскобойников и Михаил Митрофанов

В вечернем эфире – новый выпуск программы «Просто песня!» Ее гостем стал популярный певец, актер Эд Шульжевский (г. Москва). Ведущая: Екатерина Кузьмина

Утренний эфир «Эха» - с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам). Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням). Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

Программа «"Эхо Москвы" в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM.

Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5

Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Прямые трансляции наших интервью вы можете наблюдать в Инстаграм Благовещенского "Эха" https://www.instagram.com/echo101_5/