Некачественно отремонтированную дорогу в Серебрянке сделают в следующем сезоне

Фото: министерства транспорта и строительства Амурской области

Улицу Центральную в селе Серебрянка Свободненского района, которую отремонтировали так, что жители не могут подъехать к домам, доделают в следующем году. Участок восстановят по условиям ранее согласованной проектно-сметной документации. К нему вернутся при распределении регионального дорожного фонда в следующем сезоне, сообщает региональный минтранс.

Как сообщало Амур.инфо, в селе Серебрянка Свободненского района дорожная организация недобросовестно выполнила ремонт автомобильной дороги.

Работы проводила организация ООО «Кардинал», которая выиграла соответствующий аукцион. Несмотря на то, что в районной администрации знали, что данная компания имеет репутацию недобросовестного исполнителя условий контракта, несмотря на претензии к подрядчику у отдела жизнеобеспечения администрации Свободненского района, законных оснований отклонить заявку ООО «Кардинал» не было.

«В период проведения ремонтных работ проводилась проверка хода и качества работы, в результате которой неоднократно выявлялись нарушения и недостатки со стороны подрядчика. В рамках действующего законодательства отделом жизнеобеспечения Администрации Свободненского района велась претензионная работа в отношении ООО "Кардинал", направлялись требования для устранения нарушений и выявленных недостатков. Выявленные нарушения и недостатки подрядчиком устранялись частично. Срок выполнения работ по госконтракту между муниципальным образованием Свободненский район и подрядчиком ООО " Кардинал" истек 31 августа текущего года», – информируют в министерстве транспорта и строительства Амурской области.

Администрация муниципалитета пригласила специалиста из амурской торгово-промышленной палаты для проведения экспертизы проведенных работ. Заключение эксперта должно послужить основанием для расторжения контракта с подрядчиком и подготовки пакета документов для внесения его в реестр недобросовестных. Однако ранее в той же администрации сетовали, что те же самые подрядчики могут вновь участвовать в конкурсах, но под другими названиями.

Что касается оплаты за проведенные в Серебрянке работы, то в случае выявления нарушений в работе подрядчика оплата проводиться не будет. А при распределении регионального дорожного фонда в следующем сезоне данный участок будет восстановлен по условиям ранее согласованной проектно-сметной документации.

Ранее, в 2017 году, отдел жизнеобеспечения администрации Свободненского района провел процедуру внесения в реестр недобросовестных подрядчиков ООО «ДорСтрой» из Белогорска. Компания не выполнила работы по ремонту автодороги по улице Октябрьской в селе Черниговка. Тогда денежные средства были возращены в областной бюджет, а в 2018 году деньги снова были выделены на этот объект, и уже другой подрядчик выполнил работы в стопроцентном объеме, говорят в минтрансе Приамурья.

Фото предоставлены министерством транспорта и строительства Амурской области