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28сентября
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сегодня, 10:11 2

Некачественно отремонтированную дорогу в Серебрянке сделают в следующем сезоне

Некачественно отремонтированную дорогу в Серебрянке сделают в следующем сезоне
Фото: министерства транспорта и строительства Амурской области

Улицу Центральную в селе Серебрянка Свободненского района, которую отремонтировали так, что жители не могут подъехать к домам, доделают в следующем году. Участок восстановят по условиям ранее согласованной проектно-сметной документации. К нему вернутся при распределении регионального дорожного фонда в следующем сезоне, сообщает региональный минтранс.

Как сообщало Амур.инфо, в селе Серебрянка Свободненского района дорожная организация недобросовестно выполнила ремонт автомобильной дороги.

Работы проводила организация ООО «Кардинал», которая выиграла соответствующий аукцион. Несмотря на то, что в районной администрации знали, что данная компания имеет репутацию недобросовестного исполнителя условий контракта, несмотря на претензии к подрядчику у отдела жизнеобеспечения администрации Свободненского района, законных оснований отклонить заявку ООО «Кардинал» не было.

«В период проведения ремонтных работ проводилась проверка хода и качества работы, в результате которой неоднократно выявлялись нарушения и недостатки со стороны подрядчика. В рамках действующего законодательства отделом жизнеобеспечения Администрации Свободненского района велась претензионная работа в отношении ООО "Кардинал", направлялись требования для устранения нарушений и выявленных недостатков. Выявленные нарушения и недостатки подрядчиком устранялись частично. Срок выполнения работ по госконтракту между муниципальным образованием Свободненский район и подрядчиком ООО " Кардинал" истек 31 августа текущего года», – информируют в министерстве транспорта и строительства Амурской области.

Администрация муниципалитета пригласила специалиста из амурской торгово-промышленной палаты для проведения экспертизы проведенных работ. Заключение эксперта должно послужить основанием для расторжения контракта с подрядчиком и подготовки пакета документов для внесения его в реестр недобросовестных. Однако ранее в той же администрации сетовали, что те же самые подрядчики могут вновь участвовать в конкурсах, но под другими названиями.

Что касается оплаты за проведенные в Серебрянке работы, то в случае выявления нарушений в работе подрядчика оплата проводиться не будет. А при распределении регионального дорожного фонда в следующем сезоне данный участок будет восстановлен по условиям ранее согласованной проектно-сметной документации.

Ранее, в 2017 году, отдел жизнеобеспечения администрации Свободненского района провел процедуру внесения в реестр недобросовестных подрядчиков ООО «ДорСтрой» из Белогорска. Компания не выполнила работы по ремонту автодороги по улице Октябрьской в селе Черниговка. Тогда денежные средства были возращены в областной бюджет, а в 2018 году деньги снова были выделены на этот объект, и уже другой подрядчик выполнил работы в стопроцентном объеме, говорят в минтрансе Приамурья.

Фото предоставлены министерством транспорта и строительства Амурской области

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#областная власть #строительство #транспорт


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Комментарии
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    36 минут назад

    Сколько человек из ООО Кардинал посадят?

  • Hitler Caput

    Hitler Caput
    19 минут назад

    самый интересный вопрос, который никогда не задают. Но он самый важный. Где этот кардинал брал матриал для ремонта дороги. 100 проц воровал, потому как нет у него скорее всего лицензии на лобычу. А если прроверка это подтвердит то держи лям штрафа сверху

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