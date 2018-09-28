Специалисты Роспотребнадзора следят за температурой в амурских школах и детсадах

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Управление Роспотребнадзора по Амурской области усилило контроль за соблюдением образовательными организациями и социальными учреждениями температурного режима в помещениях. Это связано с понижением температур и предстоящим началом холодного периода года, а также сезонным подъёмом респираторных заболеваний.

В сентябре 2018 года случаев нарушений в образовательных организациях и социальных учреждениях требований к температурному режиму не установлено. Специалисты сообщают, что в случае несоответствия температуры воздуха в помещениях образовательных организаций и социальных учреждений, необходимо обратиться в адрес управления Роспотребнадзора по Амурской области.

По информации Роспотребнадзора, значения температуры в детском саду должны быть не ниже плюс 19…24 в зависимости от вида помещения, в зале с бассейном – не менее плюс 29, в раздевалке с душевой бассейна – плюс 25-26.

Температура воздуха в помещениях организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в раздевальных, помещениях для занятий, жилых комнатах, помещении для приема пищи, в помещениях для отдыха и игр, санитарных узлах) должна составлять не ниже 20 градусов.

Температура в учебных помещениях и кабинетах, кабинетах психолога и логопеда, лабораториях, актовом зале, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе должна составлять плюс 18…24; в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, мастерских – плюс 17…20; в спальне, игровых комнатах, помещениях подразделений дошкольного образования и пришкольного интерната – плюс 20…24; медицинских кабинетах, раздевальных комнатах спортивного зала – плюс 20…22, душевых – плюс 24…25, санитарных узлах и комнатах личной гигиены должна составлять плюс 19…21, душевых – плюс 25.

Температура воздуха в помещениях социального обслуживания дифференцирована в зависимости от назначения помещений: в жилых комнатах и раздевальных – от плюс 20 до 24 градусов, в читальном зале библиотеки, административных помещениях, гостиной, столовой – от плюс 19 до 23, в санузле с умывальником, вестибюле, гардеробных, коридорах, лестницах, курительных, кладовых – от плюс 14 до 20, в душевых, ванных – от плюс 18 до 28, в спортзале – от плюс 15 до 21.